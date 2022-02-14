https://ria.ru/20220214/frantsiya-1772343439.html

"Это погубит всех". Во Франции приняли судьбоносное решение

"Это погубит всех". Во Франции приняли судьбоносное решение - РИА Новости, 14.02.2022

"Это погубит всех". Во Франции приняли судьбоносное решение

Президент Эммануэль Макрон перешел от слов к делу: во Франции масштабная реформа государственного ислама. Начали с "иностранного влияния" и приезжих... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:00

2022-02-14T08:00

2022-02-14T08:07

религия

эрик земмур

анн идальго

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Президент Эммануэль Макрон перешел от слов к делу: во Франции масштабная реформа государственного ислама. Начали с "иностранного влияния" и приезжих проповедников, что сразу рассорило мусульман. И это — на фоне роста исламофобской риторики, которой не брезгуют даже крупные политики. О "шариатском факторе" и его серьезных последствиях — в материале РИА Новости."Афганистан под Парижем"Сто лет назад Рубе восторженно называли "французским Манчестером" — из-за развитой текстильной промышленности. Теперь же презрительно именуют "Афганистаном в двух часах езды от Парижа".Эта фраза, брошенная правым кандидатом в президенты Эриком Земмуром, "прославила" городок на севере страны. Так политик прокомментировал документальный фильм Офелии Менье, где Рубе предстает "шариатским гетто": детские куклы безлики (изображение лица запрещено исламом), отдельные рестораны для женщин — с тонированными витринами, "чтобы не смотрели мужчины".Журналистке после показа стали посылать угрозы, а мэру, рассказавшему про засилье экстремистов, неизвестные пообещали отрезать голову. "Позвонил мужчина и на ломаном французском проклял меня с семьей, назвав кяфиром (неверным. — Прим. ред.)", — поделился чиновник с прессой.И теперь тема "мусульманских гетто" вновь вернулась на первые полосы газет. Спорят о них и на предвыборных дебатах: одни кандидаты призывают наказать "тех, кто ставит шариат выше французских законов", другие — обвиняют в пропаганде исламофобии.Жестко раскритиковала Земмура за ксенофобскую риторику соперница Анн Идальго — мэр Парижа и главный после Макрона претендент на победу. Хотя в ее вотчине тоже все сложно: местные мусульмане жалуются на "угнетающую атмосферу"."Я то и дело ловлю на себе косые взгляды прохожих. Моя дочь как-то спросила: "Почему все так не любят арабов? Теперь даже не знаем, что на самом деле думает, например, владелец пекарни, когда улыбается нам", — говорит местная жительница Хадиджа (фамилию попросила не называть)."Смелый шаг"За 2020-й уровень исламофобии во Франции, по данным Национальной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH), вырос на 52 процента — несмотря на существенное снижение ксенофобии в целом. Почти 60 процентов французов, выяснили эксперты, считают религию пророка Мухаммеда "угрозой национальной идентичности".Вторят простым жителям и власти. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин, который ведает и религиозными вопросами, назвал главную опасность: иностранное влияние. Именно "гастролирующие проповедники" накачивают граждан идеями, а те потом совершают теракты. Позапрошлой осенью по стране прокатилась волна нападений. В конце сентября экстремист ранил тесаком двух сотрудников Charlie Hebdo в Париже. Через две недели радикал обезглавил учителя средней школы в столичном пригороде. А спустя 13 дней исламист напал на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце.В 2021-м атак удалось избежать: полицейские вовремя арестовали двух мужчин, готовивших взрыв на рождественские праздники. До этого спецслужбы закрыли несколько мечетей, где пришлые имамы призывали убивать христиан и геев."Мы хотим устроить революцию, положив конец иностранному влиянию на ислам. Это религия для французов, поэтому она не должна зависеть от зарубежных денег и властей", — подчеркнул глава МВД в интервью Le Parisien.Сейчас на шестимиллионную умму приходится около 300 приезжих проповедников. Правда, речь идет об официально зарегистрированных — нелегалов значительно больше.Проповедуют они в молельнях, которые контролирует диаспора. Почти все 2,6 тысячи зданий поделены между этническими группами. Ту же Большую мечеть Парижа построили и содержат на деньги Алжира. Немало в городе марокканских, турецких, тунисских и мавританских исламских центров."Нередко местные мусульмане просят помощи из-за рубежа, потому что содержать все довольно дорого. Служитель мечети обходится примерно в четыре тысячи евро, из которых половина уходит на налоги. А бюджетных денег на все не хватит", — поясняет парижский имам Гази Вехби.Президент Макрон еще в 2020-м захотел перекрыть финансовые потоки. Весь прошлый год готовили юридическую платформу — например, приняли специальный закон. А сейчас хозяин Елисейского дворца решился, по мнению экспертов, "на очень смелый шаг", который может рассорить власти с последователями ислама.Большие проблемыПравительство распустило Совет мусульман Франции (CFCM) — главный орган, объединявший пеструю общину. Его сформировали в 2003-м из девяти крупных муфтиятов и десятков организаций поменьше как посредника между Парижем и верующими.Прошлым летом организация сцепилась с Елисейским дворцом из-за реформы Макрона: тот захотел сделать французский ислам более светским. В итоге члены CFCM рассорились. Пресса писала, что "модернизация веры" была не главной причиной — за каждым из видных муфтиев стояло то или иное ближневосточное государство, не желавшее терять влияние на французских единоверцев.В итоге президент продавил создание новой структуры — Мусульманского форума (FORIF), членов которого отбирают власти, а не влиятельные религиозные деятели. Он займется "широким спектром проблем, в том числе в законодательстве".Решение разобщило верующих. "Я никогда не видел, чтобы CFCM призывал к демонстрации против терроризма или исламизма. И не видел, чтобы Совет боролся с радикализмом. Сегодня я все чаще слышу от муфтиев и простых верующих, что те ощущают себя французами. И они должны чувствовать над собой власть государства. А не политическое влияние из-за рубежа", — поддержал идею имам Хассен Чалгуми в интервью Sputnik France.Другие же считают, что государство "выделяет мусульман в отдельную категорию", по сути загоняя в гетто. А это приведет к еще большему росту исламофобии."Чрезмерное освещение в СМИ проявлений насилия пугает европейских граждан. Права и свободы простых граждан пострадают еще сильнее — особенно из-за демонизации политическими партиями таких тем, как ношение хиджаба и паранджи", — считает правозащитник Рашид Некказ.А это, в свою очередь, создаст благодатную почву для экстремистов. Борьба Макрона с радикалами, отмечают наблюдатели, перешла в решающую для Франции стадию.

https://ria.ru/20220204/papa-1770921158.html

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эрик земмур, анн идальго, алжир (республика), париж, ницца, sputnik france, коронавирус covid-19