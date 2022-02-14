https://ria.ru/20220214/filialy-1772746853.html

В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ

В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ - РИА Новости, 14.02.2022

В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ

В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:40

2022-02-14T16:40

2022-02-14T16:40

тверская область

тверская область

игорь руденя

общество

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ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Развитие сети филиалов МФЦ в регионе рассмотрено на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени. В 2022 году в Тверской области предусмотрены работы на семи МФЦ. Общее финансирование мероприятий составит почти 110 миллионов рублей.В 2021 году в Тверской области введены 14 филиалов МФЦ. Сейчас в регионе действуют 45 филиалов МФЦ и 64 обособленных подразделения, где работают 353 окна обслуживания. Всего в филиалах МФЦ Тверской области в 2021 году были оказаны порядка 920 тысяч услуг, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220208/obekty-1771705181.html

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тверская область, игорь руденя, общество