Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220214/filialy-1772746853.html
В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ
В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ - РИА Новости, 14.02.2022
В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ
В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:40
2022-02-14T16:40
тверская область
тверская область
игорь руденя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748021789_0:0:3125:1758_1920x0_80_0_0_d1a40fc3634dedad44ecdc8d564eea5d.jpg
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Развитие сети филиалов МФЦ в регионе рассмотрено на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени. В 2022 году в Тверской области предусмотрены работы на семи МФЦ. Общее финансирование мероприятий составит почти 110 миллионов рублей.В 2021 году в Тверской области введены 14 филиалов МФЦ. Сейчас в регионе действуют 45 филиалов МФЦ и 64 обособленных подразделения, где работают 353 окна обслуживания. Всего в филиалах МФЦ Тверской области в 2021 году были оказаны порядка 920 тысяч услуг, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220208/obekty-1771705181.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748021789_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_03fd64b659fc136dcad7af00d8f2b3d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, общество
16:40 14.02.2022
 

В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Развитие сети филиалов МФЦ в регионе рассмотрено на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени. В 2022 году в Тверской области предусмотрены работы на семи МФЦ. Общее финансирование мероприятий составит почти 110 миллионов рублей.
"Важно сформировать современную, доступную систему получения государственных и муниципальных услуг, Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан", - отметил Руденя.
В 2021 году в Тверской области введены 14 филиалов МФЦ. Сейчас в регионе действуют 45 филиалов МФЦ и 64 обособленных подразделения, где работают 353 окна обслуживания. Всего в филиалах МФЦ Тверской области в 2021 году были оказаны порядка 920 тысяч услуг, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игоря Рудени на открытии детского сада - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 15:56Тверская область
В Тверской области в 2021 году по АИП введены 25 объектов
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала