В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году откроют семь филиалов МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Развитие сети филиалов МФЦ в регионе рассмотрено на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени. В 2022 году в Тверской области предусмотрены работы на семи МФЦ. Общее финансирование мероприятий составит почти 110 миллионов рублей.
"Важно сформировать современную, доступную систему получения государственных и муниципальных услуг, Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан", - отметил Руденя.
В 2021 году в Тверской области введены 14 филиалов МФЦ. Сейчас в регионе действуют 45 филиалов МФЦ и 64 обособленных подразделения, где работают 353 окна обслуживания. Всего в филиалах МФЦ Тверской области в 2021 году были оказаны порядка 920 тысяч услуг, отметили в пресс-службе.