https://ria.ru/20220214/f-15-1772780465.html
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15 - РИА Новости, 14.02.2022
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15
Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:52
2022-02-14T18:52
2022-02-14T18:54
в мире
сша
польша
f-15se
мариуш блащак
министерство обороны польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772779178_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_43b1cd9dccf3d8df2749f38c6dce06c3.jpg
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.Ранее в рамках миссии NATOAirPolicing в Польшу были передислоцированы 15 американских истребителей F-15."Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе", - написал Блащак в Twitter.NATOAirPolicing - миссия, реализуемая в мирное время. Ее цель декларируется как обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Миссия NATOAirPolicing предполагает постоянное присутствие истребительной авиации и экипажей, готовых оперативно реагировать на вероятные нарушения воздушного пространства.В настоящее время США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно.
https://ria.ru/20220211/vooruzhenie-1772294389.html
https://ria.ru/20220214/istrebitel-1772746090.html
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772779178_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3ac40bedd60d6ac9ceed162331a3b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, f-15se, мариуш блащак, министерство обороны польши
18:52 14.02.2022 (обновлено: 18:54 14.02.2022)
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15
Глава Минобороны Польши Блащак сообщил о прибытии восьми американских истребителей F-15