https://ria.ru/20220214/f-15-1772780465.html

В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15

В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15 - РИА Новости, 14.02.2022

В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15

Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:52

2022-02-14T18:52

2022-02-14T18:54

в мире

сша

польша

f-15se

мариуш блащак

министерство обороны польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772779178_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_43b1cd9dccf3d8df2749f38c6dce06c3.jpg

ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.Ранее в рамках миссии NATOAirPolicing в Польшу были передислоцированы 15 американских истребителей F-15."Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе", - написал Блащак в Twitter.NATOAirPolicing - миссия, реализуемая в мирное время. Ее цель декларируется как обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Миссия NATOAirPolicing предполагает постоянное присутствие истребительной авиации и экипажей, готовых оперативно реагировать на вероятные нарушения воздушного пространства.В настоящее время США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно.

https://ria.ru/20220211/vooruzhenie-1772294389.html

https://ria.ru/20220214/istrebitel-1772746090.html

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, польша, f-15se, мариуш блащак, министерство обороны польши