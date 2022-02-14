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В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15 - РИА Новости, 14.02.2022
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15
Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:52
2022-02-14T18:54
в мире
сша
польша
f-15se
мариуш блащак
министерство обороны польши
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.Ранее в рамках миссии NATOAirPolicing в Польшу были передислоцированы 15 американских истребителей F-15."Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе", - написал Блащак в Twitter.NATOAirPolicing - миссия, реализуемая в мирное время. Ее цель декларируется как обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Миссия NATOAirPolicing предполагает постоянное присутствие истребительной авиации и экипажей, готовых оперативно реагировать на вероятные нарушения воздушного пространства.В настоящее время США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно.
https://ria.ru/20220211/vooruzhenie-1772294389.html
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в мире, сша, польша, f-15se, мариуш блащак, министерство обороны польши
18:52 14.02.2022 (обновлено: 18:54 14.02.2022)
 
В Польшу прибыли восемь американских истребителей F-15

Глава Минобороны Польши Блащак сообщил о прибытии восьми американских истребителей F-15

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша
Истребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Дополнительные восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.
Ранее в рамках миссии NATOAirPolicing в Польшу были передислоцированы 15 американских истребителей F-15.
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"Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе", - написал Блащак в Twitter.
NATOAirPolicing - миссия, реализуемая в мирное время. Ее цель декларируется как обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Миссия NATOAirPolicing предполагает постоянное присутствие истребительной авиации и экипажей, готовых оперативно реагировать на вероятные нарушения воздушного пространства.
В настоящее время США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно.
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В миреСШАПольшаF-15SEМариуш БлащакМинистерство обороны Польши
 
 
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