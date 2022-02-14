В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение
В Киеве проверят данные о посещении Крыма победительницей отбора на Евровидение Алиной Паш
Алина Паш. Архивное фото
КИЕВ, 14 фев – РИ Новости. Украинский телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой победительницы украинского отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алины Паш, до получения данных с ней не будет подписан контракт на участие в конкурсе.
"В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash (Алина Паш – ред.), телеканал обращается в ГНСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", - говорится в сообщении интернет-издания "Суспильне" (Общественное).
Отмечается, что телеканал не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки.
Ранее телеканал "Суспильне" уже обращался в Государственную пограничную службу Украины, однако получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Алины Паш в национальном отборе.
"Евровидение" пройдет в этом году в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.