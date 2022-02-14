https://ria.ru/20220214/evrovidenie-1772747651.html

В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение

В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение - РИА Новости, 14.02.2022

В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение

Украинский телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:44

2022-02-14T16:44

2022-02-14T16:44

шоубиз

украина

евровидение-2022

италия

алина паш

республика крым

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КИЕВ, 14 фев – РИ Новости. Украинский телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой победительницы украинского отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алины Паш, до получения данных с ней не будет подписан контракт на участие в конкурсе.Украинская певица Алина Паш, внесенная в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс "Евровидение-2022", сообщается на официальном сайте конкурса.Отмечается, что телеканал не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки.Ранее телеканал "Суспильне" уже обращался в Государственную пограничную службу Украины, однако получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Алины Паш в национальном отборе."Евровидение" пройдет в этом году в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.

https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html

украина

италия

республика крым

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украина, евровидение-2022, италия, алина паш, республика крым