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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/evrovidenie-1772747651.html
В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение
В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение - РИА Новости, 14.02.2022
В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение
Украинский телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:44
2022-02-14T16:44
шоубиз
украина
евровидение-2022
италия
алина паш
республика крым
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КИЕВ, 14 фев – РИ Новости. Украинский телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой победительницы украинского отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алины Паш, до получения данных с ней не будет подписан контракт на участие в конкурсе.Украинская певица Алина Паш, внесенная в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс "Евровидение-2022", сообщается на официальном сайте конкурса.Отмечается, что телеканал не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки.Ранее телеканал "Суспильне" уже обращался в Государственную пограничную службу Украины, однако получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Алины Паш в национальном отборе."Евровидение" пройдет в этом году в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.
https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html
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украина, евровидение-2022, италия, алина паш, республика крым
16:44 14.02.2022
 
В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение

В Киеве проверят данные о посещении Крыма победительницей отбора на Евровидение Алиной Паш

CC BY 2.0 / Oli Zitch / Alina PashАлина Паш
Алина Паш - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY 2.0 / Oli Zitch / Alina Pash
Алина Паш. Архивное фото
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КИЕВ, 14 фев – РИ Новости. Украинский телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой победительницы украинского отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алины Паш, до получения данных с ней не будет подписан контракт на участие в конкурсе.
Украинская певица Алина Паш, внесенная в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс "Евровидение-2022", сообщается на официальном сайте конкурса.

"В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash (Алина Паш – ред.), телеканал обращается в ГНСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", - говорится в сообщении интернет-издания "Суспильне" (Общественное).

Отмечается, что телеканал не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки.
Ранее телеканал "Суспильне" уже обращался в Государственную пограничную службу Украины, однако получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Алины Паш в национальном отборе.
"Евровидение" пройдет в этом году в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.
Победительница национального отбора Украины на Евровидение-2022
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