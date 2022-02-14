https://ria.ru/20220214/evakuatsiya-1772646274.html
На Украине усомнились в необходимости эвакуации дипломатов
На Украине усомнились в необходимости эвакуации дипломатов - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине усомнились в необходимости эвакуации дипломатов
Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский заявил, что Киев понимает и уважает решение ряда стран эвакуировать своих дипломатов, но... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:04
2022-02-14T10:04
2022-02-14T10:04
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_0:274:3012:1968_1920x0_80_0_0_0dfdb959ed273421f6af9fff0a7089ab.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский заявил, что Киев понимает и уважает решение ряда стран эвакуировать своих дипломатов, но сомневается в необходимости этих действий, поскольку ситуация "под контролем"."Они (решения об эвакуации) не сказываются положительно на ситуации..., но мы хотели бы обойтись без паники и слухов о неизбежной атаке", - отметил Шалькивский в интервью газете Australian Financial Review.По его словам, украинское правительство делает все возможное, чтобы защитить граждан, для этого нужно избежать паники.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html
https://ria.ru/20220213/zakharova-1772615779.html
россия
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1240eb129b6a4834888178458daaa5b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, украина
На Украине усомнились в необходимости эвакуации дипломатов
Глава дипмиссии Шалькивский усомнился в необходимости эвакуации дипломатов из Украины