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Франция не видит признаков эскалации со стороны России, сообщило СМИ
Франция не видит признаков эскалации со стороны России, сообщило СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
Франция не видит признаков эскалации со стороны России, сообщило СМИ
Франция и США по-разному интерпретируют присутствие российских войск у границ Украины, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в Елисейским дворце. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:24
2022-02-14T05:24
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
чехия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Франция и США по-разному интерпретируют присутствие российских войск у границ Украины, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в Елисейским дворце.По его мнению, если Белый дом уже почти два месяца говорит о неизбежности нападения на Украину, то Елисейский дворец более осторожен в этом отношении.Другой дипломатический источник сообщил газете, что Макрон при личной встрече в Москве 7 февраля столкнулся с более жестким Владимиром Путиным — не похожим на того, кого он принимал в форте Брегансон в 2019 году.Источник Figaro заявил, что российский лидер на протяжении многочасовой беседы не раз возвращался "к тому периоду, когда в НАТО еще не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году".Переговоры Путина и Макрона в Кремле шли более пяти часов. Субботний телефонный разговор продолжался 1 час 40 минут.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/interesy-1772623857.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, чехия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, франция, сша
05:24 14.02.2022
 
Франция не видит признаков эскалации со стороны России, сообщило СМИ

Figaro: Франция, в отличие от США, не видит признаков эскалации со стороны России

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Франция и США по-разному интерпретируют присутствие российских войск у границ Украины, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в Елисейским дворце.
По его мнению, если Белый дом уже почти два месяца говорит о неизбежности нападения на Украину, то Елисейский дворец более осторожен в этом отношении.

"В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление", — заявил источник после телефонного разговора лидеров России и Франции, состоявшегося в субботу.

Другой дипломатический источник сообщил газете, что Макрон при личной встрече в Москве 7 февраля столкнулся с более жестким Владимиром Путиным — не похожим на того, кого он принимал в форте Брегансон в 2019 году.
Источник Figaro заявил, что российский лидер на протяжении многочасовой беседы не раз возвращался "к тому периоду, когда в НАТО еще не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
03:12
В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США
Переговоры Путина и Макрона в Кремле шли более пяти часов. Субботний телефонный разговор продолжался 1 час 40 минут.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияЧехияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРФранцияСША
 
 
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