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Шоубиз
https://ria.ru/20220214/dubtsova-1772014238.html
Ирине Дубцовой – 40: от "Фабрики звезд" до своей в шоубизе
Ирине Дубцовой – 40: от "Фабрики звезд" до своей в шоубизе - РИА Новости, 14.02.2022
Ирине Дубцовой – 40: от "Фабрики звезд" до своей в шоубизе
Ирине Дубцовой – 40. Она стала популярна на всю страну с песней "О нем" на "Фабрике звезд": тогда возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца прямо на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:40
2022-02-14T09:40
шоубиз
знаменитости
ирина дубцова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ирине Дубцовой – 40. Она стала популярна на всю страну с песней "О нем" на "Фабрике звезд": тогда возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца прямо на сцене. Какие еще интересные факты мы знаем об артистке – в материале РИА Новостей.
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РИА Новости
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96
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знаменитости, фото, ирина дубцова, шоу-бизнес
09:40 14.02.2022
 

Ирине Дубцовой – 40: от "Фабрики звезд" до своей в шоубизе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ирине Дубцовой – 40. Она стала популярна на всю страну с песней "О нем" на "Фабрике звезд": тогда возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца прямо на сцене. Какие еще интересные факты мы знаем об артистке – в материале РИА Новостей.
© Фото : PR НТВ

Ирина родилась в Волгограде в семье джазового музыканта и архитектора. По легенде, как только малышка закричала, акушерка так и сказала: "Певица родилась".

Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Ирина Дубцова
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Ирина родилась в Волгограде в семье джазового музыканта и архитектора. По легенде, как только малышка закричала, акушерка так и сказала: "Певица родилась".

© Фото : PR НТВ
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой

В шесть лет Дубцова пошла в музыкальную школу, а в одиннадцать – участвовала в созданной родителями группе "Джем". Затем артистка стала частью коллектива Игоря Матвиенко "Девочки", который не имел особого интереса у публики.

Концерт на Русском Радио, 2020 год
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В шесть лет Дубцова пошла в музыкальную школу, а в одиннадцать – участвовала в созданной родителями группе "Джем". Затем артистка стала частью коллектива Игоря Матвиенко "Девочки", который не имел особого интереса у публики.

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой

Успех пришел к Дубцовой благодаря участию в шоу "Фабрика звезд 4", где она заняла первое место. Песня "О нем", принесшая звезде победу, была посвящена возлюбленному артистки Роману Черницыну. Мужчина сделал предложение руки и сердца прямо на сцене. История любви пары закончилась разрывом, но у них остался общий сын Артем.

Кадр из телешоу Фабрика звезд 4
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Успех пришел к Дубцовой благодаря участию в шоу "Фабрика звезд 4", где она заняла первое место. Песня "О нем", принесшая звезде победу, была посвящена возлюбленному артистки Роману Черницыну. Мужчина сделал предложение руки и сердца прямо на сцене. История любви пары закончилась разрывом, но у них остался общий сын Артем.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина рассказывала, что сын – "беспроблемный ребенок".

"Переходный возраст прошел незаметно. Мой сын перенял одно прекрасное качество от его дедушки, моего папы: будучи почти на голову меня выше, он никогда не пройдет просто так, он обязательно обнимет, чмокнет, даже если это длится одну секунду, и он бежит куда-нибудь по своим делам", – говорила певица.

Международный музыкальный фестиваль Жара - Дубцова
4 из 10

Ирина рассказывала, что сын – "беспроблемный ребенок".

"Переходный возраст прошел незаметно. Мой сын перенял одно прекрасное качество от его дедушки, моего папы: будучи почти на голову меня выше, он никогда не пройдет просто так, он обязательно обнимет, чмокнет, даже если это длится одну секунду, и он бежит куда-нибудь по своим делам", – говорила певица.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Дубцова вспоминала, что участие в "Фабрике звезд" было для нее непростым.

"Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.

Также Ирине тяжело далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков".

Ирина Дубцова - After-party конкурса Новая волна 2012
5 из 10

Дубцова вспоминала, что участие в "Фабрике звезд" было для нее непростым.

"Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.

Также Ирине тяжело далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков".

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой

Сегодня Ирина не только исполняет песни и снимает клипы, но и участвует в разных телешоу. В проектах "Точь-в-точь" и "Маска" она выступала в качестве участницы, а в программах "Х-фактор" и "Ты супер! 60+" – в качестве жюри.

Съемки клипа Не целуешь, 2019 год
6 из 10

Сегодня Ирина не только исполняет песни и снимает клипы, но и участвует в разных телешоу. В проектах "Точь-в-точь" и "Маска" она выступала в качестве участницы, а в программах "Х-фактор" и "Ты супер! 60+" – в качестве жюри.

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой

Мало кто знает, но Дубцова часто пишет коллегам по сцене песни. Среди ее звездных "заказчиков" Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу и другие. Дубцова – автор хитов "Сердце в тысячу свечей" Филиппа Киркорова, "Сдавайся" Сергея Лазарева и "Не сходи с ума" Тимати.

Отдых на Мальдивах
7 из 10

Мало кто знает, но Дубцова часто пишет коллегам по сцене песни. Среди ее звездных "заказчиков" Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу и другие. Дубцова – автор хитов "Сердце в тысячу свечей" Филиппа Киркорова, "Сдавайся" Сергея Лазарева и "Не сходи с ума" Тимати.

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой

После расставания с Романом Черницыным у Ирины было несколько романов, например, с бизнесменом Константином Сваревским. Однако, ни один из них не завершился свадьбой. Сейчас певица посвящает себя карьере.

"Мне нужен мужчина, схожий по характеру и по отношению к женщине с моим папой. Вот тогда я буду создавать для нас уют и теплую атмосферу дома. А пока такого мужчины рядом нет, в моей жизни будут происходить какие-то истории, временные романы, дающие почву для творчества", – признавалась звезда.

Фотосессия Дамира Жукенова
8 из 10

После расставания с Романом Черницыным у Ирины было несколько романов, например, с бизнесменом Константином Сваревским. Однако, ни один из них не завершился свадьбой. Сейчас певица посвящает себя карьере.

"Мне нужен мужчина, схожий по характеру и по отношению к женщине с моим папой. Вот тогда я буду создавать для нас уют и теплую атмосферу дома. А пока такого мужчины рядом нет, в моей жизни будут происходить какие-то истории, временные романы, дающие почву для творчества", – признавалась звезда.

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Певица редко выступает на сцене в откровенных нарядах, предпочитая элегантные платья и брючные костюмы. Дубцова держит себя в форме с помощью здоровой пищи и регулярных физических нагрузок, а также не боится рассказывать о хирургических вмешательствах. Так, в социальных сетях она признавалась, что удаляла грудные импланты, которые установила после беременности.

"Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность. Я никогда не скрывала, что после родов делала маммопластику", – отмечала Ирина.

Ирина Дубцова - Открытие Международного конкурса молодых исполнителей Новая волна 2016
9 из 10

Певица редко выступает на сцене в откровенных нарядах, предпочитая элегантные платья и брючные костюмы. Дубцова держит себя в форме с помощью здоровой пищи и регулярных физических нагрузок, а также не боится рассказывать о хирургических вмешательствах. Так, в социальных сетях она признавалась, что удаляла грудные импланты, которые установила после беременности.

"Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность. Я никогда не скрывала, что после родов делала маммопластику", – отмечала Ирина.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой

Артистка часто отдыхает на Мальдивах. Там она может наслаждаться не только отличной погодой и свежими фруктами, но и любимым занятием – рыбалкой.

"Каждый год с семьей отправляемся в это райское место. Многие считают, что там очень дорого и нечего делать. Но лично я знаю, что можно найти тур на эти острова за такие же деньги, которые обычно тратят на Турцию. И поверьте, там есть чем заняться", – говорила звезда.

Отдых на Мальдивах
10 из 10

Артистка часто отдыхает на Мальдивах. Там она может наслаждаться не только отличной погодой и свежими фруктами, но и любимым занятием – рыбалкой.

"Каждый год с семьей отправляемся в это райское место. Многие считают, что там очень дорого и нечего делать. Но лично я знаю, что можно найти тур на эти острова за такие же деньги, которые обычно тратят на Турцию. И поверьте, там есть чем заняться", – говорила звезда.

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
 
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