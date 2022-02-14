Ирине Дубцовой – 40: от "Фабрики звезд" до своей в шоубизе
Ирина родилась в Волгограде в семье джазового музыканта и архитектора. По легенде, как только малышка закричала, акушерка так и сказала: "Певица родилась".
Ирина родилась в Волгограде в семье джазового музыканта и архитектора. По легенде, как только малышка закричала, акушерка так и сказала: "Певица родилась".
В шесть лет Дубцова пошла в музыкальную школу, а в одиннадцать – участвовала в созданной родителями группе "Джем". Затем артистка стала частью коллектива Игоря Матвиенко "Девочки", который не имел особого интереса у публики.
В шесть лет Дубцова пошла в музыкальную школу, а в одиннадцать – участвовала в созданной родителями группе "Джем". Затем артистка стала частью коллектива Игоря Матвиенко "Девочки", который не имел особого интереса у публики.
Успех пришел к Дубцовой благодаря участию в шоу "Фабрика звезд 4", где она заняла первое место. Песня "О нем", принесшая звезде победу, была посвящена возлюбленному артистки Роману Черницыну. Мужчина сделал предложение руки и сердца прямо на сцене. История любви пары закончилась разрывом, но у них остался общий сын Артем.
Успех пришел к Дубцовой благодаря участию в шоу "Фабрика звезд 4", где она заняла первое место. Песня "О нем", принесшая звезде победу, была посвящена возлюбленному артистки Роману Черницыну. Мужчина сделал предложение руки и сердца прямо на сцене. История любви пары закончилась разрывом, но у них остался общий сын Артем.
Ирина рассказывала, что сын – "беспроблемный ребенок".
"Переходный возраст прошел незаметно. Мой сын перенял одно прекрасное качество от его дедушки, моего папы: будучи почти на голову меня выше, он никогда не пройдет просто так, он обязательно обнимет, чмокнет, даже если это длится одну секунду, и он бежит куда-нибудь по своим делам", – говорила певица.
Ирина рассказывала, что сын – "беспроблемный ребенок".
"Переходный возраст прошел незаметно. Мой сын перенял одно прекрасное качество от его дедушки, моего папы: будучи почти на голову меня выше, он никогда не пройдет просто так, он обязательно обнимет, чмокнет, даже если это длится одну секунду, и он бежит куда-нибудь по своим делам", – говорила певица.
Дубцова вспоминала, что участие в "Фабрике звезд" было для нее непростым.
"Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.
Также Ирине тяжело далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков".
Дубцова вспоминала, что участие в "Фабрике звезд" было для нее непростым.
"Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.
Также Ирине тяжело далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков".
Сегодня Ирина не только исполняет песни и снимает клипы, но и участвует в разных телешоу. В проектах "Точь-в-точь" и "Маска" она выступала в качестве участницы, а в программах "Х-фактор" и "Ты супер! 60+" – в качестве жюри.
Сегодня Ирина не только исполняет песни и снимает клипы, но и участвует в разных телешоу. В проектах "Точь-в-точь" и "Маска" она выступала в качестве участницы, а в программах "Х-фактор" и "Ты супер! 60+" – в качестве жюри.
Мало кто знает, но Дубцова часто пишет коллегам по сцене песни. Среди ее звездных "заказчиков" Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу и другие. Дубцова – автор хитов "Сердце в тысячу свечей" Филиппа Киркорова, "Сдавайся" Сергея Лазарева и "Не сходи с ума" Тимати.
Мало кто знает, но Дубцова часто пишет коллегам по сцене песни. Среди ее звездных "заказчиков" Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу и другие. Дубцова – автор хитов "Сердце в тысячу свечей" Филиппа Киркорова, "Сдавайся" Сергея Лазарева и "Не сходи с ума" Тимати.
После расставания с Романом Черницыным у Ирины было несколько романов, например, с бизнесменом Константином Сваревским. Однако, ни один из них не завершился свадьбой. Сейчас певица посвящает себя карьере.
"Мне нужен мужчина, схожий по характеру и по отношению к женщине с моим папой. Вот тогда я буду создавать для нас уют и теплую атмосферу дома. А пока такого мужчины рядом нет, в моей жизни будут происходить какие-то истории, временные романы, дающие почву для творчества", – признавалась звезда.
После расставания с Романом Черницыным у Ирины было несколько романов, например, с бизнесменом Константином Сваревским. Однако, ни один из них не завершился свадьбой. Сейчас певица посвящает себя карьере.
"Мне нужен мужчина, схожий по характеру и по отношению к женщине с моим папой. Вот тогда я буду создавать для нас уют и теплую атмосферу дома. А пока такого мужчины рядом нет, в моей жизни будут происходить какие-то истории, временные романы, дающие почву для творчества", – признавалась звезда.
Певица редко выступает на сцене в откровенных нарядах, предпочитая элегантные платья и брючные костюмы. Дубцова держит себя в форме с помощью здоровой пищи и регулярных физических нагрузок, а также не боится рассказывать о хирургических вмешательствах. Так, в социальных сетях она признавалась, что удаляла грудные импланты, которые установила после беременности.
"Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность. Я никогда не скрывала, что после родов делала маммопластику", – отмечала Ирина.
Певица редко выступает на сцене в откровенных нарядах, предпочитая элегантные платья и брючные костюмы. Дубцова держит себя в форме с помощью здоровой пищи и регулярных физических нагрузок, а также не боится рассказывать о хирургических вмешательствах. Так, в социальных сетях она признавалась, что удаляла грудные импланты, которые установила после беременности.
"Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность. Я никогда не скрывала, что после родов делала маммопластику", – отмечала Ирина.
Артистка часто отдыхает на Мальдивах. Там она может наслаждаться не только отличной погодой и свежими фруктами, но и любимым занятием – рыбалкой.
"Каждый год с семьей отправляемся в это райское место. Многие считают, что там очень дорого и нечего делать. Но лично я знаю, что можно найти тур на эти острова за такие же деньги, которые обычно тратят на Турцию. И поверьте, там есть чем заняться", – говорила звезда.
Артистка часто отдыхает на Мальдивах. Там она может наслаждаться не только отличной погодой и свежими фруктами, но и любимым занятием – рыбалкой.
"Каждый год с семьей отправляемся в это райское место. Многие считают, что там очень дорого и нечего делать. Но лично я знаю, что можно найти тур на эти острова за такие же деньги, которые обычно тратят на Турцию. И поверьте, там есть чем заняться", – говорила звезда.