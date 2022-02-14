Ирине Дубцовой – 40: от "Фабрики звезд" до своей в шоубизе

Дубцова вспоминала, что участие в "Фабрике звезд" было для нее непростым.

"Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.

Также Ирине тяжело далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков".