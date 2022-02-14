Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/dtp-1772629729.html
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь - РИА Новости, 14.02.2022
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь
Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T07:02
2022-02-14T07:02
происшествия
дтп
иркутск
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает прокуратура Иркутской области.На 355-м километре автотрассы Иркутск-Жигалово маршрутный автобус Toyota Hiace, направлявшийся с пассажирами в поселок Магистральный, столкнулся на дороге с лошадью. В это время в том же направлении ехала еще одна маршрутка с пассажирами. Водитель не успел отреагировать на нештатную ситуацию и врезался в автобус сзади."В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", — говорится в сообщении.Прокуратура организовала проведение проверки.
https://ria.ru/20220213/dtp-1772557748.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дтп, иркутск, иркутская область
07:02 14.02.2022
 
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь

На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь, пять человек пострадали

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает прокуратура Иркутской области.
На 355-м километре автотрассы Иркутск-Жигалово маршрутный автобус Toyota Hiace, направлявшийся с пассажирами в поселок Магистральный, столкнулся на дороге с лошадью. В это время в том же направлении ехала еще одна маршрутка с пассажирами. Водитель не успел отреагировать на нештатную ситуацию и врезался в автобус сзади.
"В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проведение проверки.
ДТП с участием грузовика в Ардатовском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 12:32
В Нижегородской области возбудили дело после ДТП с тремя погибшими
 
ПроисшествияДТПИркутскИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала