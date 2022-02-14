https://ria.ru/20220214/dtp-1772629729.html
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь - РИА Новости, 14.02.2022
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь
Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T07:02
2022-02-14T07:02
2022-02-14T07:02
происшествия
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иркутская область
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ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает прокуратура Иркутской области.На 355-м километре автотрассы Иркутск-Жигалово маршрутный автобус Toyota Hiace, направлявшийся с пассажирами в поселок Магистральный, столкнулся на дороге с лошадью. В это время в том же направлении ехала еще одна маршрутка с пассажирами. Водитель не успел отреагировать на нештатную ситуацию и врезался в автобус сзади."В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", — говорится в сообщении.Прокуратура организовала проведение проверки.
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происшествия, дтп, иркутск, иркутская область
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь
На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь, пять человек пострадали
ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает прокуратура Иркутской области.
На 355-м километре автотрассы Иркутск-Жигалово маршрутный автобус Toyota Hiace, направлявшийся с пассажирами в поселок Магистральный, столкнулся на дороге с лошадью. В это время в том же направлении ехала еще одна маршрутка с пассажирами. Водитель не успел отреагировать на нештатную ситуацию и врезался в автобус сзади.
"В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проведение проверки.