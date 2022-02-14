https://ria.ru/20220214/dtp-1772629729.html

На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь

На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь - РИА Новости, 14.02.2022

На трассе в Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь

Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:02

2022-02-14T07:02

2022-02-14T07:02

происшествия

дтп

иркутск

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg

ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Два маршрутных автобуса Toyota Hiace и лошадь столкнулись на трассе в Приангарье, к врачам обратились пять человек, из них один несовершеннолетний, сообщает прокуратура Иркутской области.На 355-м километре автотрассы Иркутск-Жигалово маршрутный автобус Toyota Hiace, направлявшийся с пассажирами в поселок Магистральный, столкнулся на дороге с лошадью. В это время в том же направлении ехала еще одна маршрутка с пассажирами. Водитель не успел отреагировать на нештатную ситуацию и врезался в автобус сзади."В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", — говорится в сообщении.Прокуратура организовала проведение проверки.

https://ria.ru/20220213/dtp-1772557748.html

иркутск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, иркутск, иркутская область