https://ria.ru/20220214/dorogi-1772790212.html

Объем ремонта дорог к нижегородским медучреждениям увеличат почти втрое

Объем ремонта дорог к нижегородским медучреждениям увеличат почти втрое - РИА Новости, 14.02.2022

Объем ремонта дорог к нижегородским медучреждениям увеличат почти втрое

Объем ремонта дорог к медицинским учреждениям в Нижегородской области в 2022 году планируют увеличить почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:49

2022-02-14T19:49

2022-02-14T19:49

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Объем ремонта дорог к медицинским учреждениям в Нижегородской области в 2022 году планируют увеличить почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, заявил глава региона Глеб Никитин.Поручение включить в приоритетном порядке в план ремонтов автомобильные дороги, находящиеся в ненормативном транспортно-эксплуатационном состоянии и ведущие к организациям первичного звена здравоохранения, дала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова."По инициативе президента России Владимира Путина сейчас проводится масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которая касается и закупки новых автомобилей. Поэтому мы параллельно ведем масштабную работу по обновлению подъездных путей к больницам и поликлиникам. От этого зависит самое главное - здоровье людей. В этом году отремонтируем почти в три раза больше таких участков по всему региону", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор рассказал, что в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в порядок приведут 153 километра таких дорог. На ремонт этих участков из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено почти 1,9 миллиарда рублей.В частности, в нормативное состояние приведут пути следования к медицинским учреждениям в Большеболдинском, Вадском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Воротынском, Гагинском, Лысковском, Павловском, Сеченовском и Уренском районах. Всего по нацпроекту в 2022 году будет отремонтировано 25 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям Нижегородской области. Все работы планируется завершить не позднее октября.

https://ria.ru/20220204/zhivotnovodstvo-1771153353.html

https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html

нижегородская область

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общество, нижегородская область, глеб никитин