Объем ремонта дорог к нижегородским медучреждениям увеличат почти втрое
Объем ремонта дорог к нижегородским медучреждениям увеличат почти втрое в 2022 году
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Объем ремонта дорог к медицинским учреждениям в Нижегородской области в 2022 году планируют увеличить почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, заявил глава региона Глеб Никитин.
Поручение включить в приоритетном порядке в план ремонтов автомобильные дороги, находящиеся в ненормативном транспортно-эксплуатационном состоянии и ведущие к организациям первичного звена здравоохранения, дала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
"По инициативе президента России Владимира Путина сейчас проводится масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которая касается и закупки новых автомобилей. Поэтому мы параллельно ведем масштабную работу по обновлению подъездных путей к больницам и поликлиникам. От этого зависит самое главное - здоровье людей. В этом году отремонтируем почти в три раза больше таких участков по всему региону", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор рассказал, что в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в порядок приведут 153 километра таких дорог. На ремонт этих участков из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено почти 1,9 миллиарда рублей.
В частности, в нормативное состояние приведут пути следования к медицинским учреждениям в Большеболдинском, Вадском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Воротынском, Гагинском, Лысковском, Павловском, Сеченовском и Уренском районах. Всего по нацпроекту в 2022 году будет отремонтировано 25 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям Нижегородской области. Все работы планируется завершить не позднее октября.