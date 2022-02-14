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Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР

Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022

Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР

Почти 600 тысяч человек в непризнанных республиках Донбасса получили российские паспорта, но отсутствуют формальные правила, как работать в области защиты прав... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:48

2022-02-14T14:48

2022-02-14T14:48

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Почти 600 тысяч человек в непризнанных республиках Донбасса получили российские паспорта, но отсутствуют формальные правила, как работать в области защиты прав этих граждан, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев."Почти 600 тысяч человек в непризнанных республиках (Донбасса) получили российские паспорта - они российские граждане, но у нас нет пока формальных правил, как работать с такими гражданами, как их защищать. Эти республики непризнанные. В случае с гражданами, проживающими в других странах, у нас есть какие-то процедуры дипломатические, консульские, то здесь даже таких нет", - сообщил Фадеев в ходе парламентских слушаний, приуроченных к 25-летию закона об уполномоченном по правам человека в РФ.По его словам, вопрос защиты граждан за рубежом обсуждался на встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ. "Президент дал поручение разработать механизмы, как обеспечить социальные потребности этих граждан", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20220131/lgoty-1770332369.html

россия

донецкая народная республика

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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр