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Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР
Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022
Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР
Почти 600 тысяч человек в непризнанных республиках Донбасса получили российские паспорта, но отсутствуют формальные правила, как работать в области защиты прав... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:48
2022-02-14T14:48
2022-02-14T14:48
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Почти 600 тысяч человек в непризнанных республиках Донбасса получили российские паспорта, но отсутствуют формальные правила, как работать в области защиты прав этих граждан, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев."Почти 600 тысяч человек в непризнанных республиках (Донбасса) получили российские паспорта - они российские граждане, но у нас нет пока формальных правил, как работать с такими гражданами, как их защищать. Эти республики непризнанные. В случае с гражданами, проживающими в других странах, у нас есть какие-то процедуры дипломатические, консульские, то здесь даже таких нет", - сообщил Фадеев в ходе парламентских слушаний, приуроченных к 25-летию закона об уполномоченном по правам человека в РФ.По его словам, вопрос защиты граждан за рубежом обсуждался на встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ. "Президент дал поручение разработать механизмы, как обеспечить социальные потребности этих граждан", - добавил Фадеев.
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР
Глава СПЧ Фадеев: нет формальных правил работы по защите прав россиян, живущих в ДНР и ЛНР