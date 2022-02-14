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В ЛНР сообщили о подготовке украинскими националистами сети диверсантов
В ЛНР сообщили о подготовке украинскими националистами сети диверсантов - РИА Новости, 14.02.2022
В ЛНР сообщили о подготовке украинскими националистами сети диверсантов
Украинские националистические формирования готовят "закрытую диверсионную сеть" для совершения диверсий и терактов, заявил журналистам в понедельник официальный РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:18
2022-02-14T12:18
в мире
россия
луганская народная республика
служба безопасности украины
правый сектор
харьков
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские националистические формирования готовят "закрытую диверсионную сеть" для совершения диверсий и терактов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."На фоне продолжающейся подготовки вооружённых формирований Украины к развязыванию боевых действий мы отмечаем активизацию деятельности националистических организаций", - сказал Филипоненко.Он уточнил, что по данным ЛНР, 11 и 12 февраля в Харькове прошла закрытая встреча руководства националистических ячеек, на которой присутствовали представители запрещённой в России организации "Правый сектор"*, а также "Свободы", "Достоинства нации" и "Национального корпуса"."В ходе этой встречи обсуждался вопрос создания "закрытой диверсионной сети". Основной задачей диверсионных групп будет являться ведение агентурной работы во взаимодействии с СБУ, проведение акций саботажа на объектах инфраструктуры и террористических актов", - пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.*Запрещенная в России организация
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россия
луганская народная республика
харьков
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в мире, россия, луганская народная республика, служба безопасности украины, правый сектор, харьков, ситуация в днр и лнр
12:18 14.02.2022
 
В ЛНР сообщили о подготовке украинскими националистами сети диверсантов

Народная милиция ЛНР: украинские националисты готовят сеть диверсантов

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские националистические формирования готовят "закрытую диверсионную сеть" для совершения диверсий и терактов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"На фоне продолжающейся подготовки вооружённых формирований Украины к развязыванию боевых действий мы отмечаем активизацию деятельности националистических организаций", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что по данным ЛНР, 11 и 12 февраля в Харькове прошла закрытая встреча руководства националистических ячеек, на которой присутствовали представители запрещённой в России организации "Правый сектор"*, а также "Свободы", "Достоинства нации" и "Национального корпуса".
"В ходе этой встречи обсуждался вопрос создания "закрытой диверсионной сети". Основной задачей диверсионных групп будет являться ведение агентурной работы во взаимодействии с СБУ, проведение акций саботажа на объектах инфраструктуры и террористических актов", - пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
*Запрещенная в России организация
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В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныПравый секторХарьковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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