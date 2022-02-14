В ЛНР сообщили о подготовке украинскими националистами сети диверсантов
Народная милиция ЛНР: украинские националисты готовят сеть диверсантов
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские националистические формирования готовят "закрытую диверсионную сеть" для совершения диверсий и терактов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"На фоне продолжающейся подготовки вооружённых формирований Украины к развязыванию боевых действий мы отмечаем активизацию деятельности националистических организаций", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что по данным ЛНР, 11 и 12 февраля в Харькове прошла закрытая встреча руководства националистических ячеек, на которой присутствовали представители запрещённой в России организации "Правый сектор"*, а также "Свободы", "Достоинства нации" и "Национального корпуса".
"В ходе этой встречи обсуждался вопрос создания "закрытой диверсионной сети". Основной задачей диверсионных групп будет являться ведение агентурной работы во взаимодействии с СБУ, проведение акций саботажа на объектах инфраструктуры и террористических актов", - пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
*Запрещенная в России организация