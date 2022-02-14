https://ria.ru/20220214/donbass-1772653854.html

Зюганов не примет участие в заседании Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Зюганов не примет участие в заседании Госдумы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022

Зюганов не примет участие в заседании Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, находящийся в больнице, заявил РИА Новости, что не сможет принять участие в сегодняшнем Совете Думы, где рассмотрят обращение к... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:44

2022-02-14T10:44

2022-02-14T10:51

ситуация в днр и лнр

политика

здоровье - общество

владимир путин

александр ющенко

вячеслав володин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, находящийся в больнице, заявил РИА Новости, что не сможет принять участие в сегодняшнем Совете Думы, где рассмотрят обращение к главе государства Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР, но очень ждет его результатов.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет Думы на заседании 14 февраля планирует обсудить, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту РФ или сначала направить его в МИД РФ и другие правительственные структуры для получения отзывов."Пока здесь (в ЦКБ). Ждем результатов сегодняшнего совета", - сказал Зюганов, отвечая на соответствующий вопрос.В пятницу ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику.Как отметил парламентарий, ситуация в самопровозглашенных ЛНР и ДНР "накалилась до предела"."Надо не затягивать и принимать очень важные решения. В этих условиях важно заявить нам, чтобы вся противники знали, что им это безнаказанно не пройдет. … Надо признавать официально эти республики, потому что минские соглашения не хотят выполнять", - добавил он.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220214/ssha-1772624436.html

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ситуация в днр и лнр, политика, здоровье - общество, владимир путин, александр ющенко, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, геннадий зюганов