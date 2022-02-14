Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220214/dollar-1772631098.html
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс доллара превысил 78 рублей - РИА Новости, 14.02.2022
Курс доллара превысил 78 рублей
Утренние торги начались снижением курса рубля на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T07:30
2022-02-14T11:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
рубль
доллар
евро
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_12702072248f1b764cef2d588ee5e23e.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утренние торги начались снижением курса рубля на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:18 мск доллар дорожал на 73 копейки — до 77,9 рубля, а минутами ранее подскакивал до 78,29 рубля — максимума с 28 января. Евро при этом рос на 78 копеек — до 88,32 рубля.Тем не менее к 08:41 рублю удалось почти отыграть потери: доллар прибавлял только семь копеек (до 77,24 рубля), евро — восемь (до 87,62 рубля).Поддержку американской валюте оказывает геополитическая напряженность: инвесторы пытаются уйти от риска на фоне неопределенности ситуации вокруг Украины.Нефть в этих условиях тоже дорожает — апрельский фьючерс на Brent прибавляет 1,1 процента и сейчас торгуется по 95,48 доллара за баррель.
https://ria.ru/20220214/neft-1772625599.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_b2e00832fe9ff9925b188bf122379635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, brent, рубль, доллар, евро, московская биржа, москва
07:30 14.02.2022 (обновлено: 11:23 14.02.2022)
 
Курс доллара превысил 78 рублей

Курс доллара превысил 78 рублей в понедельник утром на геополитических рисках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утренние торги начались снижением курса рубля на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи.
Так, к 07:18 мск доллар дорожал на 73 копейки — до 77,9 рубля, а минутами ранее подскакивал до 78,29 рубля — максимума с 28 января. Евро при этом рос на 78 копеек — до 88,32 рубля.
Тем не менее к 08:41 рублю удалось почти отыграть потери: доллар прибавлял только семь копеек (до 77,24 рубля), евро — восемь (до 87,62 рубля).
Поддержку американской валюте оказывает геополитическая напряженность: инвесторы пытаются уйти от риска на фоне неопределенности ситуации вокруг Украины.
Нефть в этих условиях тоже дорожает — апрельский фьючерс на Brent прибавляет 1,1 процента и сейчас торгуется по 95,48 доллара за баррель.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
04:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentРубльДолларевроМосковская биржаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала