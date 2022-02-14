https://ria.ru/20220214/dollar-1772631098.html

Курс доллара превысил 78 рублей

Курс доллара превысил 78 рублей - РИА Новости, 14.02.2022

Курс доллара превысил 78 рублей

Утренние торги начались снижением курса рубля на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:30

2022-02-14T07:30

2022-02-14T11:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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московская биржа

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Утренние торги начались снижением курса рубля на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:18 мск доллар дорожал на 73 копейки — до 77,9 рубля, а минутами ранее подскакивал до 78,29 рубля — максимума с 28 января. Евро при этом рос на 78 копеек — до 88,32 рубля.Тем не менее к 08:41 рублю удалось почти отыграть потери: доллар прибавлял только семь копеек (до 77,24 рубля), евро — восемь (до 87,62 рубля).Поддержку американской валюте оказывает геополитическая напряженность: инвесторы пытаются уйти от риска на фоне неопределенности ситуации вокруг Украины.Нефть в этих условиях тоже дорожает — апрельский фьючерс на Brent прибавляет 1,1 процента и сейчас торгуется по 95,48 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220214/neft-1772625599.html

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экономика, цены на нефть, brent, рубль, доллар, евро, московская биржа, москва