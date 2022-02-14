https://ria.ru/20220214/dogazifikatsiya-1772744610.html

В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений

В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений - РИА Новости, 14.02.2022

В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений

В Тверской области планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тысяч домовладений региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:31

2022-02-14T16:31

2022-02-14T16:31

тверская область

игорь руденя

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772743746_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_a01f9f69c8048cd2714aa540ed723a43.jpg

ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тысяч домовладений региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.С начала работ по бесплатной догазификации домохозяйств в Верхневолжье заключено 3767 договоров с собственниками домовладений, из них исполнено 1191 договоров по доведению газа до границ земельных участков, в том числе обеспечено 344 подключения к газовым сетям. Всего В регионе разработаны и утверждены планы-графики догазификации. По данным АО "Газпром газораспределение Тверь", для догазификации предстоит построить около 400 километров сетей до границ домовладений.В Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километров газовых сетей и 148 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация 46 тысяч домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.По словам губернатора региона Игоря Рудени, среди ключевых объектов - строительство газопроводов в ранее негазифицированных районах юго-запада и северо-востока Тверской области.

https://ria.ru/20220202/sportobekty-1770691601.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, природный газ