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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220214/dogazifikatsiya-1772744610.html
В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений
В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений - РИА Новости, 14.02.2022
В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений
В Тверской области планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тысяч домовладений региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:31
2022-02-14T16:31
тверская область
игорь руденя
природный газ
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ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тысяч домовладений региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.С начала работ по бесплатной догазификации домохозяйств в Верхневолжье заключено 3767 договоров с собственниками домовладений, из них исполнено 1191 договоров по доведению газа до границ земельных участков, в том числе обеспечено 344 подключения к газовым сетям. Всего В регионе разработаны и утверждены планы-графики догазификации. По данным АО "Газпром газораспределение Тверь", для догазификации предстоит построить около 400 километров сетей до границ домовладений.В Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километров газовых сетей и 148 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация 46 тысяч домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.По словам губернатора региона Игоря Рудени, среди ключевых объектов - строительство газопроводов в ранее негазифицированных районах юго-запада и северо-востока Тверской области.
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игорь руденя, природный газ
16:31 14.02.2022
 

В Тверской области бесплатно догазифицируют шесть тысяч домовладений

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области бесплатно догазифицируют 6 тысяч домовладений
В Тверской области бесплатно догазифицируют 6 тысяч домовладений - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тысяч домовладений региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С начала работ по бесплатной догазификации домохозяйств в Верхневолжье заключено 3767 договоров с собственниками домовладений, из них исполнено 1191 договоров по доведению газа до границ земельных участков, в том числе обеспечено 344 подключения к газовым сетям. Всего В регионе разработаны и утверждены планы-графики догазификации. По данным АО "Газпром газораспределение Тверь", для догазификации предстоит построить около 400 километров сетей до границ домовладений.
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В Тверской области реализуется подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километров газовых сетей и 148 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация 46 тысяч домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.
По словам губернатора региона Игоря Рудени, среди ключевых объектов - строительство газопроводов в ранее негазифицированных районах юго-запада и северо-востока Тверской области.
 
Тверская областьИгорь РуденяПриродный газ
 
 
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