https://ria.ru/20220214/diplomaty-1772765932.html

В Госдепе заявили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами

В Госдепе заявили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами - РИА Новости, 14.02.2022

В Госдепе заявили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами

США активно работают над дипломатическим решением кризиса безопасности и находятся в контакте с российским правительством после разговора президентов двух стран РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:54

2022-02-14T17:54

2022-02-14T18:15

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США активно работают над дипломатическим решением кризиса безопасности и находятся в контакте с российским правительством после разговора президентов двух стран в субботу, заявила РИА Новости представитель госдепартамента.Она отреагировала на просьбу прокомментировать предложение главы МИД России Сергея Лаврова "продолжать и наращивать" дипломатическое взаимодействие с Западом в попытке выйти на договорное решение."Мы активно работаем над достижением дипломатического решения. Мы остаемся в контакте с российским правительством после звонка президента Байдена президенту Путину", - сказала собеседница агентства. "Мы остаемся открыты для новых встреч с российскими коллегами", - добавила она.Представитель госдепартамента напомнила, что Байден в беседе с Путиным, которая состоялась в субботу, подтвердил наличие "дипломатического пути вперед", если Россия готова к серьезному взаимодействию и деэскалации ситуации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772600629.html

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