https://ria.ru/20220214/deputat-1772785695.html

Брянского депутата будут судить за изнасилование школьниц

Брянского депутата будут судить за изнасилование школьниц - РИА Новости, 14.02.2022

Брянского депутата будут судить за изнасилование школьниц

Суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетней, следует из сообщения СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:17

2022-02-14T19:17

2022-02-14T19:17

происшествия

брянская область

россия

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БРЯНСК, 14 фев – РИА Новости. Суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетней, следует из сообщения СУ СК РФ по региону.В апреле прошлого года брянские следователи задержали депутата по подозрению в половом сношении с малолетней, а также жительницу Брянской области, подозреваемую в вовлечении ее в занятие проституцией."Следователями завершено расследование уголовного дела о совершении депутатом в Брянской области нескольких преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что 49-летний депутат Дятьковского райсовета обвиняется в половом сношении и развратных действиях с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста, и ряде других преступлений.Следствие установило, что обвиняемый у себя дома в городе Дятьково Брянской области с июля 2016 года по апрель 2021 вступал в половую связь с несовершеннолетними девочками в возрасте от 13 до 16 лет, испытывавшими материальные жизненные трудности, платил им за это деньги. По данным следствия, ему их также за вознаграждение подыскивала и приводила его знакомая. Половое сношение с несовершеннолетними обвиняемый записывал на камеру мобильного телефона, закамуфлированного под бутылку и банку, следует из сообщения.Указанные преступления выявлены и пресечены оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. В ходе обыска, проведенного при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии, обнаружено и изъято несколько экземпляров огнестрельного оружия, незаконно приобретенных обвиняемым и хранившихся в его жилище, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220208/podozrevaemyy-1771741568.html

https://ria.ru/20220119/nasilie-1768584934.html

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происшествия, брянская область, россия