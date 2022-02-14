https://ria.ru/20220214/deputat-1772659225.html

Муфтий осудил поведение депутата, напавшего на чеченку в центре Москвы

Муфтий осудил поведение депутата, напавшего на чеченку в центре Москвы - РИА Новости, 14.02.2022

Муфтий осудил поведение депутата, напавшего на чеченку в центре Москвы

Поведение депутата Мещанского района Москвы Александра Закускина, напавшего на пожилую чеченку у Московской соборной мечети, недопустимо, представитель власти... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:02

2022-02-14T11:02

2022-02-14T11:02

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поведение депутата Мещанского района Москвы Александра Закускина, напавшего на пожилую чеченку у Московской соборной мечети, недопустимо, представитель власти не может так себя вести с гражданами своей страны, ему следует извиниться, считает глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Поводом для разговора послужило нападение Закускина 10 февраля на 68-летнюю чеченку Салиму Юсупхаджиеву, торгующую колбасой у мечети на Проспекте мира. По словам женщины, Закускин стал пинать ее ящик и пообещал "депортировать в Чечню". На попытку показать паспорт Закускин распылил ей в лицо перцовый баллончик, у женщины зафиксирован ожог глаз. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в соцсети Instagram сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении депутата."Очевидно, что нельзя так себя вести представителю власти по отношениям к гражданам страны, кто бы это не был, неважно какого возраста и пола. Нужно уметь общаться с людьми, ты не частное лицо, а представляющее власть. Нужно с уважением относиться к людям", -сказал РИА Новости Крганов.Муфтий выразил недоумение, что депутат угрожал россиянке депортировать ее в Чечню – субъект Российской Федерации."Это невежественность, непонимания географии? Зачем пугать депортацией, тем более, что это очень болезненная тема для многих народов нашей страны. Надо понимать, что ты говоришь вообще", - отметил глава ДСМР.Муфтий отметил, что "если человек согрешил, он кается перед Богом, в культурном сообществе принято еще извиняться – это показывает уровень культуры человека". "Когда ты совершаешь такой нелепый, неправильный поступок нужно попросить прощения, это будет правильно", - резюмировал муфтий.

https://ria.ru/20220212/chechenka-1772520598.html

https://ria.ru/20210530/ksenofobiya-1734763763.html

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