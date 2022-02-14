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В Болгарии заявили о готовности эвакуировать своих граждан с Украины
В Болгарии заявили о готовности эвакуировать своих граждан с Украины - РИА Новости, 14.02.2022
В Болгарии заявили о готовности эвакуировать своих граждан с Украины
Власти Болгарии готовы эвакуировать своих граждан из Украины в случае эскалации ситуации, МИД страны создал кризисный штаб для отслеживания ситуации, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:53
2022-02-14T13:08
в мире
сергей лавров
россия
киев
болгария
нато
мид болгарии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Болгарии готовы эвакуировать своих граждан из Украины в случае эскалации ситуации, МИД страны создал кризисный штаб для отслеживания ситуации, сообщил радиостанции БНР глава пресс-службы МИД страны Митко Димитров."Министр иностранных дел Теодора Генчовска сформировала кризисный штаб, который следит за ситуацией, и в случае необходимости мы начнем запланированную эвакуацию болгарских граждан", - заявил он.Димитров добавил, что в МИД Болгарии пока не поступало обращений от граждан страны по поводу эвакуации из Украины, при этом около 40 человек зарегистрировались на интернет-платформе министерства и оставили номера телефонов и контактные адреса.Он призвал граждан Болгарии отказаться от поездок на Украину, а тех, кто находится на украинской территории, покинуть страну.Ранее в конце января премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны будут готовы к эвакуации своих дипломатов с Украины в случае необходимости.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772681884.html
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в мире, сергей лавров, россия, киев, болгария, нато, мид болгарии, ситуация в днр и лнр, украина
12:53 14.02.2022 (обновлено: 13:08 14.02.2022)
 
В Болгарии заявили о готовности эвакуировать своих граждан с Украины

Глава МИД Димитров: Болгария готова эвакуировать своих граждан с Украины при обострении

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Болгарии готовы эвакуировать своих граждан из Украины в случае эскалации ситуации, МИД страны создал кризисный штаб для отслеживания ситуации, сообщил радиостанции БНР глава пресс-службы МИД страны Митко Димитров.
"Министр иностранных дел Теодора Генчовска сформировала кризисный штаб, который следит за ситуацией, и в случае необходимости мы начнем запланированную эвакуацию болгарских граждан", - заявил он.
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Димитров добавил, что в МИД Болгарии пока не поступало обращений от граждан страны по поводу эвакуации из Украины, при этом около 40 человек зарегистрировались на интернет-платформе министерства и оставили номера телефонов и контактные адреса.
Он призвал граждан Болгарии отказаться от поездок на Украину, а тех, кто находится на украинской территории, покинуть страну.
Ранее в конце января премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны будут готовы к эвакуации своих дипломатов с Украины в случае необходимости.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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В миреСергей ЛавровРоссияКиевБолгарияНАТОМИД БолгарииСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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