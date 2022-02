https://ria.ru/20220214/blokirovka-1772727431.html

В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России

В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России - РИА Новости, 14.02.2022

В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России

Саратовский районный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство некоммерческой организации The Tor Project Inc. (США) о восстановлении пропущенного срока... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:20

2022-02-14T15:20

2022-02-14T15:20

россия

технологии

саратовский областной суд

саратовская область

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский районный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство некоммерческой организации The Tor Project Inc. (США) о восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor. Владелец сайта The Tor Project Inc. 11 января подал в районный суд жалобу с просьбой отменить решение суда, поскольку эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы. В пресс-службе суда пояснили РИА Новости, что владелец сайта также ходатайствовал о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы - без это ход делу дан быть не может."Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы", - сказала собеседница агентства.По ее словам, если жалоба The Tor Project Inc. будет принята к рассмотрению, то ее вместе с материалами дела передадут в Саратовский областной суд.Как следует из решения районного суда, информация на сайте браузера Tor признана запрещенной к распространению на территории России по заявлению заместителя прокурора Саратовского района, который обращался в суд в интересах РФ и неопределенного круга лиц. В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов".Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

https://ria.ru/20220210/blokirovka-1772076836.html

россия

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, саратовский областной суд , саратовская область, саратов