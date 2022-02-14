https://ria.ru/20220214/blokirovka-1772727431.html
В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России
В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России - РИА Новости, 14.02.2022
В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России
Саратовский районный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство некоммерческой организации The Tor Project Inc. (США) о восстановлении пропущенного срока... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:20
2022-02-14T15:20
2022-02-14T15:20
россия
технологии
саратовский областной суд
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саратов
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский районный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство некоммерческой организации The Tor Project Inc. (США) о восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor. Владелец сайта The Tor Project Inc. 11 января подал в районный суд жалобу с просьбой отменить решение суда, поскольку эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы. В пресс-службе суда пояснили РИА Новости, что владелец сайта также ходатайствовал о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы - без это ход делу дан быть не может."Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы", - сказала собеседница агентства.По ее словам, если жалоба The Tor Project Inc. будет принята к рассмотрению, то ее вместе с материалами дела передадут в Саратовский областной суд.Как следует из решения районного суда, информация на сайте браузера Tor признана запрещенной к распространению на территории России по заявлению заместителя прокурора Саратовского района, который обращался в суд в интересах РФ и неопределенного круга лиц. В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов".Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
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россия, технологии, саратовский областной суд , саратовская область, саратов
В Саратовской области суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России
В Саратовской области суд разрешил обжаловать блокировку Tor в России
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский районный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство некоммерческой организации The Tor Project Inc. (США) о восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor. Владелец сайта The Tor Project Inc. 11 января подал в районный суд жалобу с просьбой отменить решение суда, поскольку эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы. В пресс-службе суда пояснили РИА Новости, что владелец сайта также ходатайствовал о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы - без это ход делу дан быть не может.
"Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, если жалоба The Tor Project Inc. будет принята к рассмотрению, то ее вместе с материалами дела передадут в Саратовский областной суд
.
Как следует из решения районного суда, информация на сайте браузера Tor признана запрещенной к распространению на территории России
по заявлению заместителя прокурора Саратовского района
, который обращался в суд в интересах РФ и неопределенного круга лиц. В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов".
Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.