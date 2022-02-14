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Путин одобрил проект МИД с ответами по гарантиям безопасности

Путин одобрил проект МИД с ответами по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022

Путин одобрил проект МИД с ответами по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финализацией текста, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:00

2022-02-14T17:00

2022-02-14T17:38

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

политика

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финализацией текста, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Проект в понедельник президенту представил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам", - сказал Песков.

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, политика, сергей лавров, россия