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Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022
Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Москва подготовила десятистраничный документ, в котором излагает свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:45
2022-02-14T17:42
в мире
сергей лавров
россия
сша
нато
юрий ушаков
москва
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва подготовила десятистраничный документ, в котором излагает свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным.Лавров доложил президенту, что МИД совместно с другими ведомствами внимательно изучил ответ Вашингтона на предложения Москвы. На ключевые вопросы — нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — Запад отреагировал отрицательно."Нас, конечно, это удовлетворять не может", — добавил министр.Вместе с этим, уточнил Лавров, вторая часть американского ответа — более конструктивная и предусматривает конкретные меры по решению вопросов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, которые появились после того, как США вышли из соответствующего договора.По его словам, речь идет о мерах по отводу военных учений от линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию сближения боевых самолетов и боевых кораблей, и ряде других военно-технических мер в сфере укрепления доверия, которые Генштаб уже предлагал обсуждать в НАТО, но не получил ответа."Сейчас на все вот эти наши инициативы следует уже конкретный акцент, готовность вступить в серьезные переговоры", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.Лавров уточнил, что, по его мнению, "возможности далеко не исчерпаны", в ближайшие дни продолжится обсуждение проблемных вопросов в различных контактах. Москва будет продолжать последовательную разъяснительную работу и готова выслушать серьезные встречные аргументы, заключил министр.Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин концептуально одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности, сейчас дипломаты "работают над финализацией текста".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.
https://ria.ru/20220214/podlodka-1772738944.html
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в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, юрий ушаков, москва, владимир путин
15:45 14.02.2022 (обновлено: 17:42 14.02.2022)
 
Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Глава МИД Лавров: реакция России на ответы США и НАТО сформулирована на десяти страницах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва подготовила десятистраничный документ, в котором излагает свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным.

"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать. <...> Мы уже не раз сказали — и вы говорили, и другие представители России, — что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИД, должен сказать, что шанс есть всегда".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Лавров доложил президенту, что МИД совместно с другими ведомствами внимательно изучил ответ Вашингтона на предложения Москвы. На ключевые вопросы — нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — Запад отреагировал отрицательно.
"Нас, конечно, это удовлетворять не может", — добавил министр.
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16:06
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Вместе с этим, уточнил Лавров, вторая часть американского ответа — более конструктивная и предусматривает конкретные меры по решению вопросов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, которые появились после того, как США вышли из соответствующего договора.
"Там же содержатся конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности. Интересно, что практически все эти компоненты, которые американцы включили в свой ответ, отражают инициативы, продвигавшиеся Россией за последние несколько лет", — добавил глава МИД.
По его словам, речь идет о мерах по отводу военных учений от линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию сближения боевых самолетов и боевых кораблей, и ряде других военно-технических мер в сфере укрепления доверия, которые Генштаб уже предлагал обсуждать в НАТО, но не получил ответа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
15:39
Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров
"Сейчас на все вот эти наши инициативы следует уже конкретный акцент, готовность вступить в серьезные переговоры", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.
Лавров уточнил, что, по его мнению, "возможности далеко не исчерпаны", в ближайшие дни продолжится обсуждение проблемных вопросов в различных контактах. Москва будет продолжать последовательную разъяснительную работу и готова выслушать серьезные встречные аргументы, заключил министр.
Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин концептуально одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности, сейчас дипломаты "работают над финализацией текста".
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
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В миреСергей ЛавровРоссияСШАНАТОЮрий УшаковМоскваВладимир Путин
 
 
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