https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772733370.html

Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022

Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Москва подготовила десятистраничный документ, в котором излагает свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:45

2022-02-14T15:45

2022-02-14T17:42

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва подготовила десятистраничный документ, в котором излагает свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным.Лавров доложил президенту, что МИД совместно с другими ведомствами внимательно изучил ответ Вашингтона на предложения Москвы. На ключевые вопросы — нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — Запад отреагировал отрицательно."Нас, конечно, это удовлетворять не может", — добавил министр.Вместе с этим, уточнил Лавров, вторая часть американского ответа — более конструктивная и предусматривает конкретные меры по решению вопросов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, которые появились после того, как США вышли из соответствующего договора.По его словам, речь идет о мерах по отводу военных учений от линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию сближения боевых самолетов и боевых кораблей, и ряде других военно-технических мер в сфере укрепления доверия, которые Генштаб уже предлагал обсуждать в НАТО, но не получил ответа."Сейчас на все вот эти наши инициативы следует уже конкретный акцент, готовность вступить в серьезные переговоры", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.Лавров уточнил, что, по его мнению, "возможности далеко не исчерпаны", в ближайшие дни продолжится обсуждение проблемных вопросов в различных контактах. Москва будет продолжать последовательную разъяснительную работу и готова выслушать серьезные встречные аргументы, заключил министр.Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин концептуально одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности, сейчас дипломаты "работают над финализацией текста".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.

https://ria.ru/20220214/podlodka-1772738944.html

https://ria.ru/20220214/lavrov-1772732054.html

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в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, юрий ушаков, москва, владимир путин