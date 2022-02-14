https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772732897.html
Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров
Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2022
Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров
Москва настаивает, что ее предложения по гарантиям безопасности в диалоге с США и Западом должны рассматриваться комплексно, заявил в понедельник глава МИД РФ... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:43
2022-02-14T15:43
2022-02-14T16:32
сергей лавров
сша
владимир путин
россия
нато
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва настаивает, что ее предложения по гарантиям безопасности в диалоге с США и Западом должны рассматриваться комплексно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы можем рассмотреть, как двигаться вперед, но исключительно в рамках сохранения целостности нашей инициативы от декабря прошлого года, в рамках обеспечения комплексного подхода", - сказал Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220214/lavrov-1772736835.html
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сергей лавров, сша, владимир путин, россия, нато
15:43 14.02.2022 (обновлено: 16:32 14.02.2022)
Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров
Лавров: Москва настаивает, чтобы ее предложения по безопасности рассматривали комплексно