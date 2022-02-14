https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772732897.html

Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров

Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2022

Предложения Москвы по безопасности надо рассматривать полно, заявил Лавров

Москва настаивает, что ее предложения по гарантиям безопасности в диалоге с США и Западом должны рассматриваться комплексно, заявил в понедельник глава МИД РФ... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:43

2022-02-14T15:43

2022-02-14T16:32

сергей лавров

сша

владимир путин

россия

нато

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва настаивает, что ее предложения по гарантиям безопасности в диалоге с США и Западом должны рассматриваться комплексно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы можем рассмотреть, как двигаться вперед, но исключительно в рамках сохранения целостности нашей инициативы от декабря прошлого года, в рамках обеспечения комплексного подхода", - сказал Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220214/lavrov-1772736835.html

сша

россия

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сергей лавров, сша, владимир путин, россия, нато