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Россия будет добиваться ответа на вопросы по безопасности, заявил Лавров
Россия будет добиваться ответа на вопросы по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2022
Россия будет добиваться ответа на вопросы по безопасности, заявил Лавров
Россия будет добиваться ответа на законные вопросы по гарантиям безопасности, включая "втягивание" Украины в НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:43
2022-02-14T15:43
2022-02-14T16:31
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эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия будет добиваться ответа на законные вопросы по гарантиям безопасности, включая "втягивание" Украины в НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы, развивая диалог по некоторым аспектам, которые имеют прикладное значение, уже сегодня с нашими западными, прежде всего, американскими коллегами, будем параллельно добиваться от них ответов на законные вопросы, которые вы поставили и которые неоднократно подтверждали, в том числе на пресс-конференции с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном. По-моему, вы очень наглядно показали перспективы втягивания Украины в НАТО в современных условиях и учитывая те амбиции, которые питает киевское руководство", - отметил министр.
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, россия, владимир путин, украина, франция, эммануэль макрон, нато
15:43 14.02.2022 (обновлено: 16:31 14.02.2022)
Россия будет добиваться ответа на вопросы по безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия будет добиваться ответа на вопросы по гарантиям безопасности