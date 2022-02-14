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В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям
В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям - РИА Новости, 14.02.2022
В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям
Вооруженные силы РФ готовы нанести удар по военным кораблям стран Запада в случае захода в российские территориальные воды, но такие решения принимает высшее... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:31
2022-02-14T13:32
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ готовы нанести удар по военным кораблям стран Запада в случае захода в российские территориальные воды, но такие решения принимает высшее руководство страны, заявил в понедельник заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что накануне в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подводная лодка США типа "Вирджиния". Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал.После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и субмарина "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Американскому военному атташе в Москве после этого была вручена нота протеста.
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космос - риа наука, владимир джабаров, сша, москва
13:31 14.02.2022 (обновлено: 13:32 14.02.2022)
 
В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям

ВС готовы нанести удар по иностранным военным кораблям в случае захода в российские воды

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Макаров ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ готовы нанести удар по военным кораблям стран Запада в случае захода в российские территориальные воды, но такие решения принимает высшее руководство страны, заявил в понедельник заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.
"Мы всегда готовы, но дело в том, что такие решения принимают на самом высоком уровне", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Владимира Джабарова.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что накануне в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подводная лодка США типа "Вирджиния". Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал.
После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и субмарина "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
Американскому военному атташе в Москве после этого была вручена нота протеста.
Боевые корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
05:15
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Космос - РИА НаукаВладимир ДжабаровСШАМосква
 
 
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