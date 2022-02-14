https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772703866.html

В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям

В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям - РИА Новости, 14.02.2022

В Генштабе рассказали, в каком случае откроют огонь по иностранным кораблям

Вооруженные силы РФ готовы нанести удар по военным кораблям стран Запада в случае захода в российские территориальные воды, но такие решения принимает высшее... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:31

2022-02-14T13:31

2022-02-14T13:32

космос - риа наука

владимир джабаров

сша

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ готовы нанести удар по военным кораблям стран Запада в случае захода в российские территориальные воды, но такие решения принимает высшее руководство страны, заявил в понедельник заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что накануне в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подводная лодка США типа "Вирджиния". Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал.После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и субмарина "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Американскому военному атташе в Москве после этого была вручена нота протеста.

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космос - риа наука, владимир джабаров, сша, москва