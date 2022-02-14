10:24 14.02.2022 (обновлено: 12:07 14.02.2022)
Песков исключил перевод диалога по безопасности в многолетние переговоры
Песков: Россия не готова к переводу диалога по безопасности в многолетние переговоры
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва не готова к переводу диалога с Вашингтоном и Брюсселем по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это режим, который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО. Поэтому это не может отвечать нашим интересам", — уточнил собеседник агентства.
Представитель Кремля подчеркнул, что все это представляет угрозу для России.
"И мы в интересах нашей страны обязаны реагировать на эту угрозу и принимать те меры, которые будут минимизировать наступающие риски. У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что должно, в складывающейся ситуации", — добавил Песков.
Отношения Москвы и Запада
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. На фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.