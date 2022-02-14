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Песков исключил перевод диалога по безопасности в многолетние переговоры

Песков исключил перевод диалога по безопасности в многолетние переговоры - РИА Новости, 14.02.2022

Песков исключил перевод диалога по безопасности в многолетние переговоры

Москва не готова к переводу диалога с Вашингтоном и Брюсселем по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:24

2022-02-14T10:24

2022-02-14T12:07

в мире

дмитрий песков

украина

нато

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва не готова к переводу диалога с Вашингтоном и Брюсселем по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что все это представляет угрозу для России."И мы в интересах нашей страны обязаны реагировать на эту угрозу и принимать те меры, которые будут минимизировать наступающие риски. У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что должно, в складывающейся ситуации", — добавил Песков.Отношения Москвы и ЗападаВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. На фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе. Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>

https://ria.ru/20220212/lavrov-1772467504.html

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Песков о том, почему Москва не готова к многолетним переговорам по вопросам безопасности Москва не готова к переводу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, поскольку речь идет об угрозе для России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2022-02-14T10:24 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, дмитрий песков, украина, нато