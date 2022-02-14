https://ria.ru/20220214/belorussiya-1772731054.html

В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии

В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022

В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии

Министр оборон Украины Алексей Резников заявил, что какие-либо угрозы со стороны Киева по отношению к Белоруссии исключены и отметил, что белорусский коллега... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:34

2022-02-14T15:34

2022-02-14T15:53

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Министр оборон Украины Алексей Резников заявил, что какие-либо угрозы со стороны Киева по отношению к Белоруссии исключены и отметил, что белорусский коллега Виктор Хренин также заверил его в отсутствии угроз со стороны Минска."Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны Украины. Он также сообщил, что обсудил с белорусским коллегой вопросы, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772672264.html

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html

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