15:34 14.02.2022 (обновлено: 15:53 14.02.2022)
В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии
Министр обороны Украины Резников исключил возможность угроз и провокаций против Белоруссии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Министр оборон Украины Алексей Резников заявил, что какие-либо угрозы со стороны Киева по отношению к Белоруссии исключены и отметил, что белорусский коллега Виктор Хренин также заверил его в отсутствии угроз со стороны Минска.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны Украины. Он также сообщил, что обсудил с белорусским коллегой вопросы, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.