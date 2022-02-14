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В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии
В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022
В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии
Министр оборон Украины Алексей Резников заявил, что какие-либо угрозы со стороны Киева по отношению к Белоруссии исключены и отметил, что белорусский коллега... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:34
2022-02-14T15:53
в мире
украина
белоруссия
министерство обороны украины
министерство обороны белоруссии
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Министр оборон Украины Алексей Резников заявил, что какие-либо угрозы со стороны Киева по отношению к Белоруссии исключены и отметил, что белорусский коллега Виктор Хренин также заверил его в отсутствии угроз со стороны Минска."Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны Украины. Он также сообщил, что обсудил с белорусским коллегой вопросы, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772672264.html
https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html
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в мире, украина, белоруссия, министерство обороны украины, министерство обороны белоруссии
15:34 14.02.2022 (обновлено: 15:53 14.02.2022)
 
В Киеве исключили возможность угроз и провокаций против Белоруссии

Министр обороны Украины Резников исключил возможность угроз и провокаций против Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Министр оборон Украины Алексей Резников заявил, что какие-либо угрозы со стороны Киева по отношению к Белоруссии исключены и отметил, что белорусский коллега Виктор Хренин также заверил его в отсутствии угроз со стороны Минска.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", - цитирует Резникова пресс-служба минобороны Украины. Он также сообщил, что обсудил с белорусским коллегой вопросы, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Запад стремится воевать на Украине чужими руками, заявил Лукашенко
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 19:20
Генсек НАТО увидел в учениях России и Белоруссии риск для альянса и Украины
 
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