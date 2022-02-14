https://ria.ru/20220214/belorussiya-1772664239.html
Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко
Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2022
Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не причастен к обострению отношений между республикой и Украиной. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:22
2022-02-14T11:22
2022-02-14T11:36
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белоруссия
украина
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не причастен к обострению отношений между республикой и Украиной."Мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, минск, киев
11:22 14.02.2022 (обновлено: 11:36 14.02.2022)
Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Белоруссия ничего не делала, чтобы обострить отношения с Украиной