https://ria.ru/20220214/belorussiya-1772664239.html

Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко

Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2022

Минск ничего не делал, чтобы обострить отношения с Киевом, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не причастен к обострению отношений между республикой и Украиной. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:22

2022-02-14T11:22

2022-02-14T11:36

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белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не причастен к обострению отношений между республикой и Украиной."Мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

https://ria.ru/20220210/flag-1772103513.html

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, минск, киев