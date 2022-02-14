https://ria.ru/20220214/bayden-1772789120.html

Байден озвучил самый неожиданный ответ на вопрос о России и Украине

Байден ответил поздравлением на вопрос об Украине - РИА Новости, 14.02.2022

Байден озвучил самый неожиданный ответ на вопрос о России и Украине

Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днем святого Валентина в ответ на вопрос о ситуации на Украине. Видеозапись опубликована в Telegram-канале RT. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:41

2022-02-14T19:41

2022-02-14T23:34

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днем святого Валентина в ответ на вопрос о ситуации на Украине. Видеозапись опубликована в Telegram-канале RT.На кадрах видно, что американский лидер шел рядом со своей супругой Джилл. В этот момент журналисты начали выкрикивать вопросы о "вторжении" России на Украину, в ответ на что Байден замешкался, а после снял маску и поздравил репортеров с 14 февраля.Большинство обвинений в якобы подготовке Россией вторжения на Украину сейчас звучит из Вашингтона. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент. В Москве отвергают обвинения и считают, что цель этих вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. В Кремле и МИД также подчеркивали, что втягивать Киев в военные авантюры, как это делает Запад, опасно.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, россия, украина, джо байден, сша