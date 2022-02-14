https://ria.ru/20220214/bayden-1772638760.html
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:17
2022-02-14T09:17
2022-02-14T09:17
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении дополнительной помощи Украине и поездке в Киев, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Байден и Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался чуть менее часа. Согласно заявлению Белого дома, лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы лидер США пообещал президенту Украины дать "быстрый и решительный" ответ на любую возможную агрессию против его страны.Согласно другому источнику, администрация Байдена тем временем "детально" изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине.Согласно агентству, американский президент вряд ли посетит Киев на фоне призыва в адрес американцев покинуть страну.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сша, нато, украина, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ
Блумберг: Байден не смог дать Зеленскому четких ответов по дополнительной помощи