Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/bayden-1772638760.html
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:17
2022-02-14T09:17
в мире
сша
нато
украина
киев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770911335_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a7aab82d8fbea15ab2de4013d2d9555c.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении дополнительной помощи Украине и поездке в Киев, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Байден и Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался чуть менее часа. Согласно заявлению Белого дома, лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы лидер США пообещал президенту Украины дать "быстрый и решительный" ответ на любую возможную агрессию против его страны.Согласно другому источнику, администрация Байдена тем временем "детально" изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине.Согласно агентству, американский президент вряд ли посетит Киев на фоне призыва в адрес американцев покинуть страну.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772621824.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770911335_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_5a63e67361d7160d1124d500632f5319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, украина, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
09:17 14.02.2022
 
Байден не смог дать Зеленскому четких ответов о помощи, сообщили СМИ

Блумберг: Байден не смог дать Зеленскому четких ответов по дополнительной помощи

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении дополнительной помощи Украине и поездке в Киев, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Байден и Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался чуть менее часа. Согласно заявлению Белого дома, лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы лидер США пообещал президенту Украины дать "быстрый и решительный" ответ на любую возможную агрессию против его страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
02:29
Пушков высмеял Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев
Согласно другому источнику, администрация Байдена тем временем "детально" изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине.
Согласно агентству, американский президент вряд ли посетит Киев на фоне призыва в адрес американцев покинуть страну.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреСШАНАТОУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала