https://ria.ru/20220214/afganistan-1772774430.html
В МИД прокомментировали блокировку США афганских национальных активов
В МИД прокомментировали блокировку США афганских национальных активов - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД прокомментировали блокировку США афганских национальных активов
РФ считает абсурдным резервирование Вашингтоном более половины замороженных активов афганского центробанка для выплаты компенсаций по искам родственников жертв... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:31
2022-02-14T18:31
2022-02-14T18:43
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афганистан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. РФ считает абсурдным резервирование Вашингтоном более половины замороженных активов афганского центробанка для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, США усугубляют гуманитарный кризис в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В условиях чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, сложившейся, в том числе, в результате провальной военной кампании США и их союзников по НАТО, Вашингтон фактически усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане и чинит препятствия новым властям в Кабуле, пытающимся наладить нормальную жизнь", - говорится в ее комментарии о блокировке США афганских национальных активов.По словам Захаровой, РФ считает "абсурдным резервирование Вашингтоном более половины замороженных активов афганского центробанка для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года".Отмечается, что "блокировка активов Центрального банка Афганистана объемом 7 миллиардов долларов, хранящихся в США, вызывает вопрос об искренности заявлений Белого дома о желании помочь стабилизировать обстановку в этой стране.
https://ria.ru/20211223/afganistan-1765166587.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/taliby-1772368726.html
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в мире, россия, сша, афганистан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:31 14.02.2022 (обновлено: 18:43 14.02.2022)
В МИД прокомментировали блокировку США афганских национальных активов
Захарова: резервирование США более половины замороженных активов афганского ЦБ абсурдно