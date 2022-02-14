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Источник рассказал о планах талибов посетить Британию
Источник рассказал о планах талибов посетить Британию - РИА Новости, 14.02.2022
Источник рассказал о планах талибов посетить Британию
Делегация правительства Афганистана собирается посетить Британию для обсуждения гуманитарных вопросов, заявил источник в МИД РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:32
2022-02-14T08:51
в мире
оон
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 14 фев - РИА Новости. Делегация правительства Афганистана собирается посетить Британию для обсуждения гуманитарных вопросов, заявил источник в МИД РИА Новости.По данным источника, делегацию возглавит и.о. министра здравоохранения Каландар Эбад. Представители афганского правительства планируют встретиться с британскими должностными лицами.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, оон, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан
08:32 14.02.2022 (обновлено: 08:51 14.02.2022)
 
Источник рассказал о планах талибов посетить Британию

Источник: талибы собираются посетить Британию для обсуждения гуманитарных вопросов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставитель движения Талибан* Абдул Салам Ханафи
Представитель движения Талибан* Абдул Салам Ханафи - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Представитель движения Талибан* Абдул Салам Ханафи
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КАБУЛ, 14 фев - РИА Новости. Делегация правительства Афганистана собирается посетить Британию для обсуждения гуманитарных вопросов, заявил источник в МИД РИА Новости.
По данным источника, делегацию возглавит и.о. министра здравоохранения Каландар Эбад. Представители афганского правительства планируют встретиться с британскими должностными лицами.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреООНМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)Талибан
 
 
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