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В Перми завели дело на мужчину, ударившего сотрудницу аэропорта
В Перми завели дело на мужчину, ударившего сотрудницу аэропорта - РИА Новости, 14.02.2022
В Перми завели дело на мужчину, ударившего сотрудницу аэропорта
Уголовное дело возбудили на мужчину, который ударил сотрудницу пермского аэропорта, решив, что второй раз за день опоздал на рейс, сообщает пресс-служба местной РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:36
2022-02-14T14:44
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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на мужчину, который ударил сотрудницу пермского аэропорта, решив, что второй раз за день опоздал на рейс, сообщает пресс-служба местной транспортной полиции.По данным ведомства, 30-летний пермяк 30 января планировал улететь в Москву, но опоздал на рейс. Тогда он купил билет на другой самолет – пунктом назначения значился "Шереметьево" – и отправился ждать регистрацию на посадку в "стерильной зоне" аэровокзала.Через некоторое время пассажир решил, что регистрация на рейс завершилась, а он вновь опоздал, хотя на самом деле ее еще не объявляли. Мужчина стал буянить у выхода к самолёту, вылетавшему в "Домодедово". Он требовал пропустить его на посадку, когда же сотрудница аэропорта отказала, сначала толкнул, а потом ударил девушку кулаком в лицо. По внешнему виду он был нетрезв, указали в полиции."В отношении авиапассажира-хулигана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка)", — сообщили в транспортной полиции.Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, пермь, туризм, новости - туризм
14:36 14.02.2022 (обновлено: 14:44 14.02.2022)
 
В Перми завели дело на мужчину, ударившего сотрудницу аэропорта

На пермяка, ударившего сотрудницу аэропорта после "опоздания" на рейс, завели дело

CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
Пермский аэропорт "Большое Савино"
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на мужчину, который ударил сотрудницу пермского аэропорта, решив, что второй раз за день опоздал на рейс, сообщает пресс-служба местной транспортной полиции.
По данным ведомства, 30-летний пермяк 30 января планировал улететь в Москву, но опоздал на рейс. Тогда он купил билет на другой самолет – пунктом назначения значился "Шереметьево" – и отправился ждать регистрацию на посадку в "стерильной зоне" аэровокзала.
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Через некоторое время пассажир решил, что регистрация на рейс завершилась, а он вновь опоздал, хотя на самом деле ее еще не объявляли. Мужчина стал буянить у выхода к самолёту, вылетавшему в "Домодедово". Он требовал пропустить его на посадку, когда же сотрудница аэропорта отказала, сначала толкнул, а потом ударил девушку кулаком в лицо. По внешнему виду он был нетрезв, указали в полиции.
"В отношении авиапассажира-хулигана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка)", — сообщили в транспортной полиции.
Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.
 
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