https://ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772566421.html
ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского
ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского - РИА Новости, 13.02.2022
ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского
В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского, отметив, что информация ложна и... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T13:52
2022-02-13T13:52
2022-02-13T19:02
общество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского, отметив, что информация ложна и безосновательна, сообщил РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что Жириновской продолжает работать.Как уточнил политик, разъяснение было отправлено, чтобы "люди не паниковали и понимали, что идет провокация"."Отправили дополнительные (запросы. — Прим. ред.) в силовые структуры, запросы, чтобы понять, — потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров", — сообщил депутат.Как добавил Каргинов, он и сам получал несколько раз такие звонки и уже обратился с заявлением в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.
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общество, лдпр, россия, владимир жириновский
13:52 13.02.2022 (обновлено: 19:02 13.02.2022)
ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского ложными
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского, отметив, что информация ложна и безосновательна, сообщил РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.
Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский
был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что Жириновской продолжает работать.
"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно", — отметил он.
Как уточнил политик, разъяснение было отправлено, чтобы "люди не паниковали и понимали, что идет провокация".
"Отправили дополнительные (запросы. — Прим. ред.) в силовые структуры, запросы, чтобы понять, — потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров", — сообщил депутат.
Как добавил Каргинов, он и сам получал несколько раз такие звонки и уже обратился с заявлением в Генпрокуратуру
, Следственный комитет, Роскомнадзор
и ФСБ
.