https://ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772566421.html

ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского

ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского - РИА Новости, 13.02.2022

ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского

В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского, отметив, что информация ложна и... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T13:52

2022-02-13T13:52

2022-02-13T19:02

общество

лдпр

россия

владимир жириновский

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского, отметив, что информация ложна и безосновательна, сообщил РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что Жириновской продолжает работать.Как уточнил политик, разъяснение было отправлено, чтобы "люди не паниковали и понимали, что идет провокация"."Отправили дополнительные (запросы. — Прим. ред.) в силовые структуры, запросы, чтобы понять, — потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров", — сообщил депутат.Как добавил Каргинов, он и сам получал несколько раз такие звонки и уже обратился с заявлением в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772172984.html

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общество, лдпр, россия, владимир жириновский