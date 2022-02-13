https://ria.ru/20220213/zemletryasenie-1772614727.html
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9 - РИА Новости, 13.02.2022
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9
Эпицентр подземных толчков, которые ощущались в ряде районов Азербайджана, находился на грузино-армянской границе, магнитуда составила 5,9, сообщает... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T23:27
2022-02-13T23:27
2022-02-13T23:27
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грузия
азербайджан
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БАКУ, 13 фев – РИА Новости. Эпицентр подземных толчков, которые ощущались в ряде районов Азербайджана, находился на грузино-армянской границе, магнитуда составила 5,9, сообщает Республиканская cейсмологическая служба.Ранее азербайджанские СМИ сообщили о землетрясении магнитудой 3,5 в городе Гянджа."Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на грузино-армянской границе. Подземные толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана", - говорится в сообщении.
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в мире, гянджа, армения, грузия, азербайджан, землетрясение
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9