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https://ria.ru/20220213/zemletryasenie-1772614727.html
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9 - РИА Новости, 13.02.2022
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9
Эпицентр подземных толчков, которые ощущались в ряде районов Азербайджана, находился на грузино-армянской границе, магнитуда составила 5,9, сообщает... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T23:27
2022-02-13T23:27
в мире
гянджа
армения
грузия
азербайджан
землетрясение
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БАКУ, 13 фев – РИА Новости. Эпицентр подземных толчков, которые ощущались в ряде районов Азербайджана, находился на грузино-армянской границе, магнитуда составила 5,9, сообщает Республиканская cейсмологическая служба.Ранее азербайджанские СМИ сообщили о землетрясении магнитудой 3,5 в городе Гянджа."Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на грузино-армянской границе. Подземные толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html
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в мире, гянджа, армения, грузия, азербайджан, землетрясение
23:27 13.02.2022
 
Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9

Магнитуда землетрясения на грузино-армянской границе составила 5,9

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф
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БАКУ, 13 фев – РИА Новости. Эпицентр подземных толчков, которые ощущались в ряде районов Азербайджана, находился на грузино-армянской границе, магнитуда составила 5,9, сообщает Республиканская cейсмологическая служба.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили о землетрясении магнитудой 3,5 в городе Гянджа.
"Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на грузино-армянской границе. Подземные толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана", - говорится в сообщении.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 20:08Наука
Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в этом году
 
В миреГянджаАрменияГрузияАзербайджанЗемлетрясение
 
 
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