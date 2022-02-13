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Невероятные кадры: землетрясение чуть не разрушило студию телеканала в прямом эфире

Мощное землетрясение "ворвалось" в эфир грузинского телеканала - РИА Новости, 14.02.2022

Невероятные кадры: землетрясение чуть не разрушило студию телеканала в прямом эфире

Мощное землетрясение неожиданно попало в объективы грузинских журналистов. Как видно на записи, опубликованной в Telegram-канале Sputnik Грузия, стихия... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-13T22:39

2022-02-13T22:39

2022-02-14T09:20

в мире

грузия

землетрясение

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мощное землетрясение неожиданно попало в объективы грузинских журналистов. Как видно на записи, опубликованной в Telegram-канале Sputnik Грузия, стихия буквально "ворвалась" в студию во время эфира."Похоже, это землетрясение!" — сразу объявил ведущий.Сегодня толчки магнитудой 6,2 произошли у села Самеба в 58 километрах от Тбилиси. Данных о жертвах и разрушениях нет. Жители Тбилиси также почувствовали землетрясение. Кроме того, подземные толчки зафиксировали в северной части Армении близ границы с Грузией. По данным МЧС республики, сила толчков в эпицентре землетрясения оценивается в шесть-семь баллов.

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в мире, грузия, землетрясение