Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/zemletryasenie-1772610823.html
В Закавказье произошло землетрясение
В Закавказье произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2022
В Закавказье произошло землетрясение
На севере Армении в районе границы с Грузией произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T21:44
2022-02-14T09:01
в мире
армения
грузия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На севере Армении в районе границы с Грузией произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США (USGS).По ее данным, толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в 18:25 по времени UTC (21:25 мск). Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине десяти километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.О землетрясении сообщило и МЧС Армении.Толчки силой четыре-пять баллов ощущались в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях Армении и три балла — в Ереване.По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 километрах от Тбилиси. Этот населенный пункт находится в регионе Самцхе-Джавахети. Сильные толчки чувствовались и в столице Грузии.В свою очередь, азербайджанские СМИ пишут о землетрясении магнитудой 3,5 во втором по величине городе страны Гяндже. Толчки ощущали в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском, Гянджинском и других западных районах, сообщило азербайджанское информагентство Report.
https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html
армения
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, грузия, землетрясение
21:44 13.02.2022 (обновлено: 09:01 14.02.2022)
 
В Закавказье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении недалеко от границы с Грузией

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На севере Армении в районе границы с Грузией произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в 18:25 по времени UTC (21:25 мск). Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
О землетрясении сообщило и МЧС Армении.

"Тринадцатого февраля в 22:25 по местному времени (21:25 мск) сейсмологическая сеть Национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала на армяно-грузинской границе, в 16-ти километрах северо-восточнее города Бавра, землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Сила толчков в эпицентре составила шесть-семь баллов", — говорится в сообщении ведомства.

Толчки силой четыре-пять баллов ощущались в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях Армении и три балла — в Ереване.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 километрах от Тбилиси. Этот населенный пункт находится в регионе Самцхе-Джавахети. Сильные толчки чувствовались и в столице Грузии.
В свою очередь, азербайджанские СМИ пишут о землетрясении магнитудой 3,5 во втором по величине городе страны Гяндже. Толчки ощущали в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском, Гянджинском и других западных районах, сообщило азербайджанское информагентство Report.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 20:08Наука
Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в этом году
 
В миреАрменияГрузияЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала