https://ria.ru/20220213/zemletryasenie-1772610823.html

В Закавказье произошло землетрясение

В Закавказье произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2022

В Закавказье произошло землетрясение

На севере Армении в районе границы с Грузией произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-13T21:44

2022-02-13T21:44

2022-02-14T09:01

в мире

армения

грузия

землетрясение

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На севере Армении в районе границы с Грузией произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США (USGS).По ее данным, толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в 18:25 по времени UTC (21:25 мск). Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине десяти километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.О землетрясении сообщило и МЧС Армении.Толчки силой четыре-пять баллов ощущались в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях Армении и три балла — в Ереване.По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 километрах от Тбилиси. Этот населенный пункт находится в регионе Самцхе-Джавахети. Сильные толчки чувствовались и в столице Грузии.В свою очередь, азербайджанские СМИ пишут о землетрясении магнитудой 3,5 во втором по величине городе страны Гяндже. Толчки ощущали в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском, Гянджинском и других западных районах, сообщило азербайджанское информагентство Report.

https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html

армения

грузия

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в мире, армения, грузия, землетрясение