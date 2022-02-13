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Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны
Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны - РИА Новости, 13.02.2022
Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны
Действия США и Британии сейчас — это пропаганда войны в чистом виде, всё готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарём... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T23:52
2022-02-13T23:52
в мире
нато
киев
сша
россия
мария захарова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Действия США и Британии сейчас — это пропаганда войны в чистом виде, всё готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарём Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: "Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом". Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу - руки должны быть развязаны", — написала она в своем Telegram-канале.И США, и Британия, делают определенные оговорки, принимая на себя обязательства по пакту, отметила она. При этом, указала Захарова, задачей пакта, принятого в годы холодной войны, "было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы"."Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают. То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", — подчеркнула Захарова."США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. И теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах. Всё готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", — резюмировала представитель МИД.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, нато, киев, сша, россия, мария захарова
23:52 13.02.2022
 
Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны

Представитель МИД Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Действия США и Британии сейчас — это пропаганда войны в чистом виде, всё готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарём Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: "Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом". Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу - руки должны быть развязаны", — написала она в своем Telegram-канале.
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Спасет ли Россия Украину
И США, и Британия, делают определенные оговорки, принимая на себя обязательства по пакту, отметила она. При этом, указала Захарова, задачей пакта, принятого в годы холодной войны, "было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы".
"Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают. То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", — подчеркнула Захарова.
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"США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. И теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах. Всё готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", — резюмировала представитель МИД.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреНАТОКиевСШАРоссияМария Захарова
 
 
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