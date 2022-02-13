https://ria.ru/20220213/zakharova-1772615779.html

Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны

Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны - РИА Новости, 13.02.2022

Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны

Действия США и Британии сейчас — это пропаганда войны в чистом виде, всё готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарём... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T23:52

2022-02-13T23:52

2022-02-13T23:52

в мире

нато

киев

сша

россия

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Действия США и Британии сейчас — это пропаганда войны в чистом виде, всё готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарём Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: "Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом". Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу - руки должны быть развязаны", — написала она в своем Telegram-канале.И США, и Британия, делают определенные оговорки, принимая на себя обязательства по пакту, отметила она. При этом, указала Захарова, задачей пакта, принятого в годы холодной войны, "было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы"."Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают. То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", — подчеркнула Захарова."США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. И теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах. Всё готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", — резюмировала представитель МИД.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, киев, сша, россия, мария захарова