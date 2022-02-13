https://ria.ru/20220213/zakharova-1772606891.html

Захарова вспомнила Пауэлла с пробиркой после слов Салливана о "вторжении"

Захарова вспомнила Пауэлла с пробиркой после слов Салливана о "вторжении" - РИА Новости, 13.02.2022

Захарова вспомнила Пауэлла с пробиркой после слов Салливана о "вторжении"

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:42

2022-02-13T20:42

2022-02-13T22:19

в мире

джейк салливан

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, напомнив об истории с фальсификацией доказательств для американской операции в Ираке.Так, в своем Telegram-канале Захарова процитировала Салливана, призвавшего мир быть готовым к тому, "что Россия создаст предлог для нападения на Украину".Она также привела несколько цитат из выступления Пауэлла, который тряс пробиркой с белым порошком, заявляя, что Ирак располагает оружием массового уничтожения.Как напомнила представитель МИД, впоследствии американский дипломат неоднократно признавал, что бывший тогда президентом США Джордж Буш — младший на момент выступления Пауэлла в Совбезе ООН уже принял решение вторгнуться в Ирак. Он также выразил сожаление, что многие данные, предоставленные Совбезу, "были ошибочными"."Уже год спустя, в 2004 году, выступая в Конгрессе, он говорил, что "вряд ли мы найдем в Ираке оружие массового поражения", которым пугал Совет Безопасности, размахивая пресловутой пробиркой", — написала Захарова.Позже был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все нападки, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения в Донбассе около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772606374.html

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в мире, джейк салливан, колин пауэлл, сергей лавров, киев, нато, мария захарова