https://ria.ru/20220213/vengriya-1772568733.html

Венгрия призвала своих граждан по возможности отложить поездки на Украину

Венгрия призвала своих граждан по возможности отложить поездки на Украину - РИА Новости, 13.02.2022

Венгрия призвала своих граждан по возможности отложить поездки на Украину

Венгрия призывает своих граждан оценить необходимость их поездок на Украину и, по возможности, отложить их, сообщает венгерская консульская служба. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:12

2022-02-13T14:12

2022-02-13T14:12

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Венгрия призывает своих граждан оценить необходимость их поездок на Украину и, по возможности, отложить их, сообщает венгерская консульская служба."Советы путешествующим на Украину: ввиду напряженности, которая сложилась между Украиной и Россией в последние дни, просим граждан оценить необходимость поездок и, по возможности, отложить их. Еще раз обращаем внимание граждан, что если они все же решат поехать или остаться в этом регионе, то просим зарегистрироваться для получения консульской защиты", - говорится в сообщении.Путешественникам и соотечественникам в стране рекомендуется внимательно следить за местными новостями и социальными сетями и следовать указаниям властей."Если кто-то решит отправиться в страну или остаться в стране, несмотря на призыв консульской службы, обратите внимание, что вследствие ситуации с безопасностью консульская служба не может безусловно гарантировать оказание помощи", - отмечается в сообщении.Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772554454.html

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