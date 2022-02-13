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Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"?
Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"? - РИА Новости, 13.02.2022
Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие "кулак"? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово "спутник" стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился "философский пароход"?
2022-02-13T12:00
2022-02-13T12:00
2022-02-13T12:00
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Язык СССР. Почему атом — «мирный» и куда шел «философский пароход»?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие «кулак»? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово «спутник» стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился «философский пароход»?
audio/mpeg
Язык СССР. Почему атом — «мирный» и куда шел «философский пароход»?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие «кулак»? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово «спутник» стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился «философский пароход»?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякЗвукорежиссер Андрей Темнов
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подкаст, ссср, советский союз, история, наука, космос, промышленность, технологии, общество, аудио
Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие "кулак"? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово "спутник" стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился "философский пароход"?