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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220213/ussrwords-1772316302.html
Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"?
Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"? - РИА Новости, 13.02.2022
Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие "кулак"? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово "спутник" стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился "философский пароход"?
2022-02-13T12:00
2022-02-13T12:00
как это по-русски
подкаст
ссср
советский союз
история
наука
космос
промышленность
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Язык СССР. Почему атом — «мирный» и куда шел «философский пароход»?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие «кулак»? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово «спутник» стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился «философский пароход»?
audio/mpeg
Язык СССР. Почему атом — «мирный» и куда шел «философский пароход»?
Кто такие подкулачники и как появилось понятие «кулак»? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово «спутник» стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился «философский пароход»?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякЗвукорежиссер Андрей Темнов
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, ссср, советский союз, история, наука, космос, промышленность, технологии, общество, аудио
12:00 13.02.2022
 

Язык СССР. Почему атом — "мирный" и куда шел "философский пароход"?

Как это по-русски
Язык СССР. Почему атом — «мирный» и куда шел «философский пароход»?
Вчера, 12:00
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Кто такие подкулачники и как появилось понятие "кулак"? Почему в обычном московском магазине продавали радиоактивные вещества? Как слово "спутник" стало международным? Зачем в СССР пытались повернуть сибирские реки вспять? Сколько в России топонимов, связанных с именем Гагарина? И как появился "философский пароход"?
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Голос эпизода: Наталия Шашина и Артем Буфтяк
Звукорежиссер Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкастСССРСоветский СоюзисторияНаукаКосмосПромышленностьТехнологииОбщество
 
 
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