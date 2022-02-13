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В Киеве рассказали о полученной от Литвы военной помощи
В Киеве рассказали о полученной от Литвы военной помощи - РИА Новости, 13.02.2022
В Киеве рассказали о полученной от Литвы военной помощи
Украинские власти получили военную помощь от Литвы, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение, сообщил... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:35
2022-02-13T18:25
в мире
украина
литва
алексей резников
министерство обороны украины
арвидас анушаускас
нато
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские власти получили военную помощь от Литвы, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников."Двенадцатого-тринадцатого февраля в Украину прибывала военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия", - написал Резников в своем аккаунте в соцсети Facebook.По его словам, сейчас Киев получает беспрецедентную поддержку партнеров. "Я уверен, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", - добавил Резников.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
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в мире, украина, литва, алексей резников, министерство обороны украины, арвидас анушаускас, нато
17:35 13.02.2022 (обновлено: 18:25 13.02.2022)
 
В Киеве рассказали о полученной от Литвы военной помощи

Глава Минобороны Резников: Киев получил военную помощь от Литвы, в том числе ПЗРК Stinger

© Фото : Capt. Rachael JeffcoatАмериканские военнослужащие во время стрельбы из ПЗРК Stinger
Американские военнослужащие во время стрельбы из ПЗРК Stinger - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : Capt. Rachael Jeffcoat
Американские военнослужащие во время стрельбы из ПЗРК Stinger. Архивное фото
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские власти получили военную помощь от Литвы, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Двенадцатого-тринадцатого февраля в Украину прибывала военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия", - написал Резников в своем аккаунте в соцсети Facebook.
По его словам, сейчас Киев получает беспрецедентную поддержку партнеров. "Я уверен, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", - добавил Резников.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
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В миреУкраинаЛитваАлексей РезниковМинистерство обороны УкраиныАрвидас АнушаускасНАТО
 
 
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