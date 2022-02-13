https://ria.ru/20220213/ubiystvo-1772549406.html
На улице в центре Ярославля нашли тело мужчины
На улице в центре Ярославля нашли тело мужчины - РИА Новости, 13.02.2022
На улице в центре Ярославля нашли тело мужчины
Тело молодого мужчины было найдено на одной из центральных улиц Ярославля, по горячим следам задержан предполагаемый убийца, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:11
2022-02-13T11:11
2022-02-13T16:07
происшествия
ярославль
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772579673_0:34:861:518_1920x0_80_0_0_87121b9807de8917b7313df1121530e7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Тело молодого мужчины было найдено на одной из центральных улиц Ярославля, по горячим следам задержан предполагаемый убийца, сообщает СУСК России по региону."Двенадцатого февраля текущего года на открытом участке местности, на улице Угличской города Ярославля, было обнаружено тело 24-летнего мужчины с признаками насильственной смерти... Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.К расследованию уголовного дела подключились криминалисты Следственного управления и сотрудники уголовного розыска. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление удалось раскрыть по горячим следам, информирует следственное управление. По подозрению в совершении убийства задержан 19-летний знакомый потерпевшего."По версии следствия, мужчины совместно употребляли спиртные напитки в квартире по месту жительства потерпевшего, на улице Угличской города Ярославля, затем вышли на улицу, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом по телу, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину, отмечает СУСК.
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599030587.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772579673_0:0:861:645_1920x0_80_0_0_4c13b2e4516c8b870f674d63d6973a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, убийство
11:11 13.02.2022 (обновлено: 16:07 13.02.2022)
На улице в центре Ярославля нашли тело мужчины
Тело молодого мужчины нашли на улице в центре Ярославля, подозреваемый в убийстве задержан
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев - РИА Новости.
Тело молодого мужчины было найдено на одной из центральных улиц Ярославля, по горячим следам задержан предполагаемый убийца, сообщает
СУСК России по региону.
"Двенадцатого февраля текущего года на открытом участке местности, на улице Угличской города Ярославля
, было обнаружено тело 24-летнего мужчины с признаками насильственной смерти... Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
К расследованию уголовного дела подключились криминалисты Следственного управления и сотрудники уголовного розыска. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление удалось раскрыть по горячим следам, информирует следственное управление. По подозрению в совершении убийства задержан 19-летний знакомый потерпевшего.
"По версии следствия, мужчины совместно употребляли спиртные напитки в квартире по месту жительства потерпевшего, на улице Угличской города Ярославля, затем вышли на улицу, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом по телу, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину, отмечает СУСК.