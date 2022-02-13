https://ria.ru/20220213/turtsiya-1772610491.html

Турция поддержала деятельность миссии ОБСЕ на Украине

Турция поддержала деятельность миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 13.02.2022

Турция поддержала деятельность миссии ОБСЕ на Украине

Турция полностью поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:39

2022-02-13T21:39

2022-02-13T21:40

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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Турция полностью поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, говорится в заявлении МИД страны.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ."Большое значение имеет деятельность специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине, которую с момента ее создания возглавляют послы Турции. Мы полностью поддерживаем их", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html

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