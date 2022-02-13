https://ria.ru/20220213/sotrudnichestvo-1772527033.html

"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом

"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом - РИА Новости, 13.02.2022

"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом

Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому она будет искать возможности для... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T03:11

2022-02-13T03:11

2022-02-13T03:17

россия

в мире

дмитрий песков

москва

сша

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому она будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность", — сказал Песков.Он отметил, что это "абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге"."И это происходит у всех государств, в том числе и у России", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220212/peregovory-1772514944.html

россия

москва

сша

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россия, в мире, дмитрий песков, москва, сша