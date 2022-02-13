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"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом
"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом - РИА Новости, 13.02.2022
"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом
Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому она будет искать возможности для... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T03:11
2022-02-13T03:17
россия
в мире
дмитрий песков
москва
сша
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому она будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность", — сказал Песков.Он отметил, что это "абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге"."И это происходит у всех государств, в том числе и у России", — добавил собеседник агентства.
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россия, в мире, дмитрий песков, москва, сша
03:11 13.02.2022 (обновлено: 03:17 13.02.2022)
 
"Насильно мил не будешь": Песков рассказал, как России общаться с Западом

Песков: Россия будет расширять взаимодействие с Западом там, где есть взаимность

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому она будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность", — сказал Песков.
Он отметил, что это "абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге".
"И это происходит у всех государств, в том числе и у России", — добавил собеседник агентства.
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