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Городские службы Москвы продолжают работы по вывозу снега и очистке крыш
Городские службы Москвы продолжают работы по вывозу снега и очистке крыш - РИА Новости, 14.02.2022
Городские службы Москвы продолжают работы по вывозу снега и очистке крыш
Городские службы Москвы продолжают работы по вывозу снега и очистке крыш от наледи, сообщает комплекс городского хозяйства столицы Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T12:46
2022-02-13T12:46
2022-02-14T14:12
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы по вывозу снега и очистке крыш от наледи, сообщает комплекс городского хозяйства столицы Telegram-канале."Сегодня в городе от 0 до плюс 1 градуса, без осадков. Городские службы продолжают работы по вывозу снега. Проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. Задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек", - говорится в сообщении.Уточняется, что продолжается дежурство 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод. Оперативно реагируют на сообщения горожан о временных скоплениях воды.Отмечается, что эта зима уже стала самой снежной за последние 4 года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра.Там напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега, очистки кровель и выступающих элементов фасадов зданий можно в управляющую компанию.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы по вывозу снега и очистке крыш от наледи, сообщает комплекс городского хозяйства столицы Telegram-канале.
"Сегодня в городе от 0 до плюс 1 градуса, без осадков. Городские службы продолжают работы по вывозу снега. Проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. Задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжается дежурство 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток
". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод. Оперативно реагируют на сообщения горожан о временных скоплениях воды.
Отмечается, что эта зима уже стала самой снежной за последние 4 года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра.
"Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период прирост составил 106 сантиметров, а в 2020 – лишь 44 сантиметра", - подчеркнули в комплексе.
Там напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега, очистки кровель и выступающих элементов фасадов зданий можно в управляющую компанию.