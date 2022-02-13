https://ria.ru/20220213/sk-1772555831.html

Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии

Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии - РИА Новости, 13.02.2022

Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели шести человек во время пожара в Якутии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:14

2022-02-13T12:14

2022-02-13T12:14

происшествия

россия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели шести человек во время пожара в Якутии, сообщается на сайте СК РФ.Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. Как сообщало ГУМЧС, предположительной причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая сообщала, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей и двух взрослых."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети", - говорится в сообщении.Также отмечается, что глава СК поручил дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220213/pozhar-1772550209.html

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)