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Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии
Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии - РИА Новости, 13.02.2022
Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели шести человек во время пожара в Якутии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:14
2022-02-13T12:14
происшествия
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели шести человек во время пожара в Якутии, сообщается на сайте СК РФ.Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. Как сообщало ГУМЧС, предположительной причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая сообщала, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей и двух взрослых."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети", - говорится в сообщении.Также отмечается, что глава СК поручил дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.
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россия
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)
12:14 13.02.2022
 
Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели шести человек в пожаре в Якутии

© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)Пожар в частном доме в селе Сунтар, Якутия
Пожар в частном доме в селе Сунтар, Якутия - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
Пожар в частном доме в селе Сунтар, Якутия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели шести человек во время пожара в Якутии, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. Как сообщало ГУМЧС, предположительной причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая сообщала, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей и двух взрослых.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что глава СК поручил дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 11:17
В Ивановской области четверо детей погибли при пожаре
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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