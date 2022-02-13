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Путешествие по северным широтам: в Москве расскажут о природе Швеции
Путешествие по северным широтам: в Москве расскажут о природе Швеции - РИА Новости, 14.02.2022
Путешествие по северным широтам: в Москве расскажут о природе Швеции
В Москве в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) открылась первая выставка проекта "Северный травелог", организованная... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T19:52
2022-02-13T19:52
2022-02-14T11:08
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) открылась первая выставка проекта "Северный травелог", организованная совместно с посольством Швеции, планируется, что в российской столице пройдут восемь экспозиций скандинавских художников.По его словам, сейчас, когда перемещения между странами затруднены, а люди изолированы в социальных сетях и цифровых пространствах, такое путешествие вдоль северных широт с запада на восток покажется особенно ценным.Художники, чьи работы показаны в Образовательном центре ММОМА – Ильва Вестерлунд и Матс Адельман – представили первую выставку проекта, "Пустошь грез". Она посвящена природе в пригороде Стокгольма. С 2016 года авторы проводят наблюдения или, пользуясь их собственным термином, "полевые экскурсии", исследуя птиц, биотопы, водные объекты и следы цивилизации в данной местности. Раньше там был военный полигон, а теперь – почти дикая природа, причем совсем недалеко от шумного мегаполиса. Этот район в наименьшей мере пострадал от урбанизации, так как с 1919 по 1969 год был закрыт для публики. Сейчас там, в здании бывшего госпиталя, находится студия художников."Я бы хотел, чтобы по итогам поездки в Москву был ответ и от авторов, – говорит Андрей Егоров. – Так как речь идет и травелоге, им нужно вернуться из путешествия, осмыслить его, проанализировать".Планов об ответном визите российских художников в Швецию пока нет, но обсуждается исследовательская поездка. "Нам было бы интересно сделать так, чтобы и наши авторы проехались вдоль северных широт", – сказал Егоров.Подробности следующих выставок он не раскрыл, но пообещал, что локации для них будут выбраны неожиданные. Например, Музей Вадима Сидура, где представлены в том числе и современные скульптуры, библиотека. Выставка "Пустошь грез" продлится до 13 марта.
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) открылась первая выставка проекта "Северный травелог", организованная совместно с посольством Швеции, планируется, что в российской столице пройдут восемь экспозиций скандинавских художников.
"Мы оглядываемся на богатую традицию записок иностранных путешественников о России, – говорит куратор выставки, заведующий научным отделом ММОМА Андрей Егоров. – Предлагаем художникам из Швеции побывать в Москве, показать свои работы в непривычном окружении, поделиться наблюдениями, комментариями".
По его словам, сейчас, когда перемещения между странами затруднены, а люди изолированы в социальных сетях и цифровых пространствах, такое путешествие вдоль северных широт с запада на восток покажется особенно ценным.
"Это прекрасный пример того, как современные художники обращаются к своему окружению, чтобы представить будущее", – рассказала об экспозиции куратор выставки, советник по культуре при посольстве Швеции в России Мария Линд.
Художники, чьи работы показаны в Образовательном центре ММОМА – Ильва Вестерлунд и Матс Адельман – представили первую выставку проекта, "Пустошь грез".
Она посвящена природе в пригороде Стокгольма. С 2016 года авторы проводят наблюдения или, пользуясь их собственным термином, "полевые экскурсии", исследуя птиц, биотопы, водные объекты и следы цивилизации в данной местности.
Раньше там был военный полигон, а теперь – почти дикая природа, причем совсем недалеко от шумного мегаполиса. Этот район в наименьшей мере пострадал от урбанизации, так как с 1919 по 1969 год был закрыт для публики. Сейчас там, в здании бывшего госпиталя, находится студия художников.
1 из 7
Работы на выставке "Пустошь грез"
2 из 7
Мария Линд, Матс Адельман и Ильва Вестерлунд на выставке "Пустошь грез"
3 из 7
Экспозиция выставки "Пустошь грез"
4 из 7
Пейзаж на выставке "Пустошь грез"
5 из 7
Пейзажи, "Пустошь грез" в Образовательном центре ММОМА
6 из 7
Матс Адельман рассказывает о своих работах на выставке "Пустошь грез"
7 из 7
Птицы на выставке "Пустошь грез"
1 из 7
Работы на выставке "Пустошь грез"
2 из 7
Мария Линд, Матс Адельман и Ильва Вестерлунд на выставке "Пустошь грез"
3 из 7
Экспозиция выставки "Пустошь грез"
4 из 7
Пейзаж на выставке "Пустошь грез"
5 из 7
Пейзажи, "Пустошь грез" в Образовательном центре ММОМА
6 из 7
Матс Адельман рассказывает о своих работах на выставке "Пустошь грез"
7 из 7
Птицы на выставке "Пустошь грез"
"Гиперреальность, наивность формы, птицы, ручьи и водонапорная башня становятся здесь равноправными рассказчиками", – объясняет Мария Линд. Все это в виде деревянных скульптур (выглядят как живые), а также рисунков, инсталляций представлено на выставке.
"Я бы хотел, чтобы по итогам поездки в Москву был ответ и от авторов, – говорит Андрей Егоров. – Так как речь идет и травелоге, им нужно вернуться из путешествия, осмыслить его, проанализировать".
Планов об ответном визите российских художников в Швецию пока нет, но обсуждается исследовательская поездка. "Нам было бы интересно сделать так, чтобы и наши авторы проехались вдоль северных широт", – сказал Егоров.
Подробности следующих выставок он не раскрыл, но пообещал, что локации для них будут выбраны неожиданные. Например, Музей Вадима Сидура, где представлены в том числе и современные скульптуры, библиотека.
Выставка "Пустошь грез" продлится до 13 марта.