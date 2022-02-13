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Путешествие по северным широтам: в Москве расскажут о природе Швеции

Путешествие по северным широтам: в Москве расскажут о природе Швеции - РИА Новости, 14.02.2022

Путешествие по северным широтам: в Москве расскажут о природе Швеции

В Москве в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) открылась первая выставка проекта "Северный травелог", организованная... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-13T19:52

2022-02-13T19:52

2022-02-14T11:08

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) открылась первая выставка проекта "Северный травелог", организованная совместно с посольством Швеции, планируется, что в российской столице пройдут восемь экспозиций скандинавских художников.По его словам, сейчас, когда перемещения между странами затруднены, а люди изолированы в социальных сетях и цифровых пространствах, такое путешествие вдоль северных широт с запада на восток покажется особенно ценным.Художники, чьи работы показаны в Образовательном центре ММОМА – Ильва Вестерлунд и Матс Адельман – представили первую выставку проекта, "Пустошь грез". Она посвящена природе в пригороде Стокгольма. С 2016 года авторы проводят наблюдения или, пользуясь их собственным термином, "полевые экскурсии", исследуя птиц, биотопы, водные объекты и следы цивилизации в данной местности. Раньше там был военный полигон, а теперь – почти дикая природа, причем совсем недалеко от шумного мегаполиса. Этот район в наименьшей мере пострадал от урбанизации, так как с 1919 по 1969 год был закрыт для публики. Сейчас там, в здании бывшего госпиталя, находится студия художников."Я бы хотел, чтобы по итогам поездки в Москву был ответ и от авторов, – говорит Андрей Егоров. – Так как речь идет и травелоге, им нужно вернуться из путешествия, осмыслить его, проанализировать".Планов об ответном визите российских художников в Швецию пока нет, но обсуждается исследовательская поездка. "Нам было бы интересно сделать так, чтобы и наши авторы проехались вдоль северных широт", – сказал Егоров.Подробности следующих выставок он не раскрыл, но пообещал, что локации для них будут выбраны неожиданные. Например, Музей Вадима Сидура, где представлены в том числе и современные скульптуры, библиотека. Выставка "Пустошь грез" продлится до 13 марта.

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