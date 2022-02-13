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https://ria.ru/20220213/shtaynmayer-1772595423.html
Штайнмайер обратился к Путину
Штайнмайер обратился к Путину - РИА Новости, 13.02.2022
Штайнмайер обратился к Путину
Франк-Вальтер Штайнмайер, которого в воскресенье переизбрали на пост президента ФРГ, в своей речи призвал российского лидера Владимира Путина искать способы... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T18:10
2022-02-13T21:40
в мире
нато
восточная европа
германия
обсе
владимир путин
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Франк-Вальтер Штайнмайер, которого в воскресенье переизбрали на пост президента ФРГ, в своей речи призвал российского лидера Владимира Путина искать способы снижения напряженности на континенте."Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе", — сказал Штайнмайер, обращаясь к президенту России.При этом избранный глава государства возложил на Москву ответственность за создание напряженной ситуации.Он также высказался против критики западной демократии."Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина", — заявил президент ФРГ.Он напомнил также о принципах ОБСЕ, которым в текущем году исполняется 50 лет, призвав к "обновлению этого бесценного наследства".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отвергает обвинения, подчеркивая, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для переброски дополнительной военной техники НАТО.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, нато, восточная европа, германия, обсе, владимир путин, франк-вальтер штайнмайер
18:10 13.02.2022 (обновлено: 21:40 13.02.2022)
 
Штайнмайер обратился к Путину

Президент Германии Штайнмайер в обращении к Путину: давайте вместе искать пути к миру

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Франк-Вальтер Штайнмайер, которого в воскресенье переизбрали на пост президента ФРГ, в своей речи призвал российского лидера Владимира Путина искать способы снижения напряженности на континенте.
"Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе", — сказал Штайнмайер, обращаясь к президенту России.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
При этом избранный глава государства возложил на Москву ответственность за создание напряженной ситуации.

"Отсутствие войны на нашем континенте стало обыденным делом. Защита друзей, мир с соседями, 30 лет с воссоединения — какая удача для нашей страны. Но в эти дни мы узнали то, что должны были знать: мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас. К ясности относится следующее. Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия", — заявил Штайнмайер.

Он также высказался против критики западной демократии.
"Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина", — заявил президент ФРГ.
Он напомнил также о принципах ОБСЕ, которым в текущем году исполняется 50 лет, призвав к "обновлению этого бесценного наследства".
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отвергает обвинения, подчеркивая, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для переброски дополнительной военной техники НАТО.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
 
В миреНАТОВосточная ЕвропаГерманияОБСЕВладимир ПутинФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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