18:10 13.02.2022 (обновлено: 21:40 13.02.2022)
Штайнмайер обратился к Путину
Президент Германии Штайнмайер в обращении к Путину: давайте вместе искать пути к миру
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Франк-Вальтер Штайнмайер, которого в воскресенье переизбрали на пост президента ФРГ, в своей речи призвал российского лидера Владимира Путина искать способы снижения напряженности на континенте.
"Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе", — сказал Штайнмайер, обращаясь к президенту России.
При этом избранный глава государства возложил на Москву ответственность за создание напряженной ситуации.
"Отсутствие войны на нашем континенте стало обыденным делом. Защита друзей, мир с соседями, 30 лет с воссоединения — какая удача для нашей страны. Но в эти дни мы узнали то, что должны были знать: мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас. К ясности относится следующее. Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия", — заявил Штайнмайер.
Он также высказался против критики западной демократии.
"Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина", — заявил президент ФРГ.
Он напомнил также о принципах ОБСЕ, которым в текущем году исполняется 50 лет, призвав к "обновлению этого бесценного наследства".
11 февраля, 08:00Когда США подожгут Донбасс
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отвергает обвинения, подчеркивая, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для переброски дополнительной военной техники НАТО.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.