https://ria.ru/20220213/shtaynmayer-1772595423.html

Штайнмайер обратился к Путину

Штайнмайер обратился к Путину - РИА Новости, 13.02.2022

Штайнмайер обратился к Путину

Франк-Вальтер Штайнмайер, которого в воскресенье переизбрали на пост президента ФРГ, в своей речи призвал российского лидера Владимира Путина искать способы... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T18:10

2022-02-13T18:10

2022-02-13T21:40

в мире

нато

восточная европа

германия

обсе

владимир путин

франк-вальтер штайнмайер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/15/1558501557_0:237:2797:1810_1920x0_80_0_0_5f867ba8855b76fadabf5cfa2c23bf31.jpg

БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Франк-Вальтер Штайнмайер, которого в воскресенье переизбрали на пост президента ФРГ, в своей речи призвал российского лидера Владимира Путина искать способы снижения напряженности на континенте."Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе", — сказал Штайнмайер, обращаясь к президенту России.При этом избранный глава государства возложил на Москву ответственность за создание напряженной ситуации.Он также высказался против критики западной демократии."Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина", — заявил президент ФРГ.Он напомнил также о принципах ОБСЕ, которым в текущем году исполняется 50 лет, призвав к "обновлению этого бесценного наследства".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отвергает обвинения, подчеркивая, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для переброски дополнительной военной техники НАТО.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

восточная европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, восточная европа, германия, обсе, владимир путин, франк-вальтер штайнмайер