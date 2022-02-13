16:33 13.02.2022 (обновлено: 20:40 13.02.2022)
Штайнмайера переизбрали президентом Германии
Федеральное собрание Германии переизбрало Штайнмайера президентом еще на пять лет
© REUTERS / Michael SohnМаркус Зёдер и Фридрих Мерц поздравляют президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны на второй пятилетний срок, заявила спикер бундестага Бербель Бас.
Его кандидатуру поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука.
Политик родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн — Вестфалия. В Социал-демократической партии Германии он состоит с 1975 года. В 1990-е годы работал с экс-канцлером Герхардом Шредером.
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В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером. В феврале 2014 года Штайнмайер выступил одним из свидетелей подписания соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между оппозицией и президентом Виктором Януковичем.
Имя Штайнмайера также связано с урегулирование конфликта на востоке Украины — по его инициативе разработали механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, он получил название "формула Штайнмайера".
Федеральное собрание Германии — специальный конституционный орган ФРГ, который созывается для избрания президента. Оно состоит из депутатов бундестага и представителей регионов, которых назначают местные парламенты. В этот раз в Федеральное собрание вошли 1472 человека, среди назначенных представителей регионов были известные лица, такие как бывший канцлер Ангела Меркель, соосновательница компании-разработчика вакцины против коронавируса Озлем Тюречи, популярный эксперт-вирусолог Кристиан Дростен, тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик, астронавт Александр Герст.
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