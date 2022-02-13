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https://ria.ru/20220213/shtaynmayer-1772585811.html
Штайнмайера переизбрали президентом Германии
Штайнмайера переизбрали президентом Германии - РИА Новости, 13.02.2022
Штайнмайера переизбрали президентом Германии
Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны на второй пятилетний срок, заявила спикер... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:33
2022-02-13T20:40
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны на второй пятилетний срок, заявила спикер бундестага Бербель Бас.Его кандидатуру поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука. Политик родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн — Вестфалия. В Социал-демократической партии Германии он состоит с 1975 года. В 1990-е годы работал с экс-канцлером Герхардом Шредером.В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером. В феврале 2014 года Штайнмайер выступил одним из свидетелей подписания соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между оппозицией и президентом Виктором Януковичем.Имя Штайнмайера также связано с урегулирование конфликта на востоке Украины — по его инициативе разработали механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, он получил название "формула Штайнмайера".Федеральное собрание Германии — специальный конституционный орган ФРГ, который созывается для избрания президента. Оно состоит из депутатов бундестага и представителей регионов, которых назначают местные парламенты. В этот раз в Федеральное собрание вошли 1472 человека, среди назначенных представителей регионов были известные лица, такие как бывший канцлер Ангела Меркель, соосновательница компании-разработчика вакцины против коронавируса Озлем Тюречи, популярный эксперт-вирусолог Кристиан Дростен, тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик, астронавт Александр Герст.
https://ria.ru/20220213/shtaynmayer-1772595423.html
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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер
16:33 13.02.2022 (обновлено: 20:40 13.02.2022)
 
Штайнмайера переизбрали президентом Германии

Федеральное собрание Германии переизбрало Штайнмайера президентом еще на пять лет

© REUTERS / Michael SohnМаркус Зёдер и Фридрих Мерц поздравляют президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием
Маркус Зёдер и Фридрих Мерц поздравляют президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны на второй пятилетний срок, заявила спикер бундестага Бербель Бас.
Его кандидатуру поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука.
Политик родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн — Вестфалия. В Социал-демократической партии Германии он состоит с 1975 года. В 1990-е годы работал с экс-канцлером Герхардом Шредером.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед началом выступления перед Федеральным собранием - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 18:10
Штайнмайер обратился к Путину
В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером. В феврале 2014 года Штайнмайер выступил одним из свидетелей подписания соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между оппозицией и президентом Виктором Януковичем.
Имя Штайнмайера также связано с урегулирование конфликта на востоке Украины — по его инициативе разработали механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, он получил название "формула Штайнмайера".
Федеральное собрание Германии — специальный конституционный орган ФРГ, который созывается для избрания президента. Оно состоит из депутатов бундестага и представителей регионов, которых назначают местные парламенты. В этот раз в Федеральное собрание вошли 1472 человека, среди назначенных представителей регионов были известные лица, такие как бывший канцлер Ангела Меркель, соосновательница компании-разработчика вакцины против коронавируса Озлем Тюречи, популярный эксперт-вирусолог Кристиан Дростен, тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик, астронавт Александр Герст.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступает на церемонии вручения орденов за заслуги перед Германией в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 02:28
Биография Франка-Вальтера Штайнмайера
 
В миреГерманияФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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