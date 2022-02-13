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Первые кадры с борта самолета SkyUp, который не пустили на Украину
Опубликовано первое видео из самолета SkyUp, который не пустили на Украину - РИА Новости, 13.02.2022
Первые кадры с борта самолета SkyUp, который не пустили на Украину
В Сети появились первые кадры с борта лайнера авиакомпании SkyUp, который совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:31
2022-02-13T14:33
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с борта лайнера авиакомпании SkyUp, который совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины. Их опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.Самолет с бортовым номером UR-SQO, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден сесть в столице Молдавии из-за требований владельца.Ранее издание "Страна.ua" сообщило о закрытии воздушного пространства над Украиной. По его информации, в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний объявит о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Это означает, что все самолеты должны будут покинуть страну.Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил эти данные.В настоящее время массовых отмен рейсов не наблюдается. Как свидетельствуют онлайн-табло аэропортов Борисполя, Харькова, Запорожья, Львова и Днепра, полеты выполняются по расписанию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220213/ukraina-1772568934.html
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в мире, украина, молдавия, киев, кишинев, португалия, мадейра
14:31 13.02.2022 (обновлено: 14:33 13.02.2022)
 
Опубликовано первое видео из самолета SkyUp, который не пустили на Украину

Скабеева опубликовала первое видео из самолета SkyUp, который не пустили на Украину

© Depositphotos / Pachuli82Самолет компании SkyUp. Архивное фото
Самолет компании SkyUp. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Depositphotos / Pachuli82
Самолет компании SkyUp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с борта лайнера авиакомпании SkyUp, который совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины. Их опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
"Мы вынуждены сделать техническую посадку в Кишиневе <...> пока информации о том, как вы будете переправлены в конечную точку, нет", — сообщила стюардесса.
Самолет с бортовым номером UR-SQO, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден сесть в столице Молдавии из-за требований владельца.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило о закрытии воздушного пространства над Украиной. По его информации, в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний объявит о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Это означает, что все самолеты должны будут покинуть страну.
Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил эти данные.
В настоящее время массовых отмен рейсов не наблюдается. Как свидетельствуют онлайн-табло аэропортов Борисполя, Харькова, Запорожья, Львова и Днепра, полеты выполняются по расписанию.
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